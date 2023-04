Otto cose che forse non sapevate di poter fare con il vostro iPhone

Siamo ormai tutti bene o male in possesso di uno smartphone recente o meno e, sappiamo che questi dispositivi permettono di fare un po’ di tutto (calcolatrice, blocco note, livella, torcia, ecc.) oltre alle classiche telefonate. Parlando con varie persone ci siamo resi conto che alcuni non conoscono funzionalità o app che potrebbero essere invece molto utili e abbiamo deciso di compilare un breve elenco di comode particolarità utili quotidianamente e che molti ignorano. Se avete altre idee, lasciate il vostro commento.

Scansionare i documenti

Capita spesso di avere bisogno di inviare copia di un documento via mail, Whatsapp o altra app di messaggistica. Anziché scattare varie foto, su iPhone possiamo sfruttare l’app Note per scansionare documenti e persino aggiungere firme. Basta aprire l’app Note, selezionare una nota o creane una nuova, toccare il pulsante Fotocamera per avviare la scansione di un documento, quindi “Scansiona documenti”, inquadrare il documento con la fotocamera. Se il dispositivo è in modalità automatica, il documento verrà scansionato automaticamente. Se dovete acquisire manualmente una scansione, toccate il pulsante Otturatore oppure uno dei tasti volume. È possibile trascinare gli angoli per regolare la scansione in modo che si adatti alla pagina, poi toccare Salva la scansione. Una volta salvata possiamo inviarla via mail o via Whatsapp o altre app con il pulsante condivisione.

Firmare un documento

Anche firmare un documento è facile: aprite Note e poi toccate il documento nella nota creata come indicato nella procedura al punto precedente. Toccate il pulsante Condividi (il piccolo quadrato con la freccia al centro nel lato superiore), quindi “Modifica”, poi “Aggiungi” (+) e “Firma”. Possiamo aggiungere una firma o crearne una nuova. Possiamo regolare le dimensioni della casella della firma e posizionarla dove vogliamo sul documento. Basta poi toccare “Fine”. È anche possibile firmare il documento con un dito e su iPad anche con l’Apple Pencil.

Avviare l’auto, aprire casa o una stanza in hotel

Non si può fare con tutte le auto ma alcuni produttori (es. BMW) consentono di aggiungere la chiave dell’auto all’app Wallet e utilizzare iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto l’auto. Il modo in cui si usa la chiave e le funzioni disponibili dipendono dal modello della vettura. In tutti i casi quando si aggiunge la chiave dell’auto all’app Wallet, la modalità rapida viene attivata automaticamente: questa consente di utilizzare la chiave dell’auto senza dover sbloccare il dispositivo o senza dover effettuare l’autenticazione con Face ID, Touch ID o un codice. Con alcune auto è anche possibile avvicinarsi al dispositivo per bloccare/sbloccare la vettura, metterla in moto, bloccarla quando ci allontaniamo dall’auto.

Con alcune serrature smart compatibili con HomeKit, è possibile sbloccare la porta con una chiave virtuale che è possibile aggiungere all’app Wallet (basta posizionare iPhone o Apple Watch accanto alla serratura per sbloccarla ed è possibile utilizzare l’app Casa per condividere l’accesso con altre persone). Alcuni hotel usano un sistema simile permettendo di aggiungere la chiave della propria stanza al Wallet dall’app dell’albergo, permettendo di fare il check-in senza dover passare dalla reception e usare iPhone o Apple Watch per accedere alla propria stanza.

L’iPhone come telecomando

È possibile usare l’iPhone come telecomando con varie TV e dispositivi compatibili, inclusi Fire TV e Apple TV. È necessario che TV e dispositivo da controllare siano collegati alla stessa rete WiFI. Con Apple TV Remote nel Centro di Controllo, è possibile controllare una Apple TV o una smart TV compatibile con AirPlay usando un iPhone o iPad: basta aprire il Centro di controllo, toccare l’Apple TV Remote, toccare Apple TV o smart TV per selezionarla nell’elenco. Al primo collegamento bisogna seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inserire un codice a quattro cifre sul iPhone o iPad. Con una Apple TV (3a generazione) basta usare il telecomando Siri Remote oppure Apple TV Remote per inserire il codice a quattro cifre sull’Apple TV.

Misurare distanze e lunghezze

L’iPhone integra di serie l’app Metro; questa consente di misurare le dimensioni degli oggetti reali. Sugli iPhone Pro più recenti è integrato uno scanner LiDAR che permette di misurare le dimensioni degli oggetti, rilevare automaticamente l’ingombro degli oggetti rettangolari e salvare una foto della misurazione come riferimento. Per effettuare una misurazione singola basta aprire l’app Metro e seguire le istruzioni sullo schermo: è richiesto di muovere il dispositivo nelle tre dimensioni (il dispositivo avrà un contesto di riferimento per l’oggetto da misurare e la superficie su cui si trova). Basta spostare il dispositivo in modo da far coincidere il punto con il punto di partenza della misurazione, toccare il pulsante Aggiungi, poi spostare lentamente il dispositivo in modo da far coincidere il punto con il punto finale della misurazione, poi toccare nuovamente il pulsante Aggiungi. Dopo aver effettuato la misurazione, è possibile regolare il punto iniziale e finale. È possibile tenere premuto uno dei punti e trascinalo nella posizione desiderata. La misurazione cambia con lo spostamento del punto. Dopo aver effettuato la prima misurazione, è possibile spostare il dispositivo in modo da portare il punto in un’altra posizione sull’oggetto o vicino ad esso ed effettuare una seconda misurazione. È anche presente una funzione per misurare i rettangoli; se il dispositivo rileva che l’oggetto che stiamo misurando è di forma quadrata o rettangolare, posizionerà automaticamente una casella di misurazione intorno all’oggetto. Toccando il pulsante Più è possibile visualizzare le misurazioni della lunghezza e della larghezza. Spostando leggermente il dispositivo, verrà calcolata anche l’area dell’oggetto. Toccando la misurazione dell’area visualizzata, è possibile vedere la lunghezza della diagonale e l’area in pollici quadrati o metri quadrati.

Chiedere di scattare una foto al posto nostro

Vi è mai capitato di avere bisogno di qualcuno che vi scattasse una foto? Se non c’è nessuno nei paraggi che vi può essere di aiuto potete usare l’app Lens Buddy. L’app consente di scattare tutta una serie di foto dopo avere selezionato l’icona dell’otturatore; è possibile impostare quanti secondi far passare tra uno scatto e l’altro, quanti scatti effettuare, la modalità di scatto, e altre impostazioni.

Carte di credito e carte trasporti nel Wallet

È possibile aggiungere una o più carte di credito/debito nel Wallet e pagare con iPhone/Apple Watch usando Apple Pay, un sistema di pagamento più semplice e più sicuro, rispetto a quello delle carte fisiche. Archiviando le carte nel Wallet è possibile effettuare pagamenti sicuri nei negozi, sui mezzi pubblici, nelle app e sui siti web che supportano Apple Pay. Il Wallet consente questo e molto altro; in alcune nazioni è possibile integrare le tessere per i mezzi pubblici, permettendo in questo modo di usare iPhone per pagare il biglietto.

Monitorare battito cardiaco

Se non avete un Apple Watch, potete monitorare il battito cardiaco con varie app direttamente da iPhone senza alcun accessorio. Queste app (es. questa) sfruttano tecniche di elaborazione delle immagini per individuare micro variazioni di colore rilevate sul dito posizionato sulla fotocamera posteriore, estrapolando la frequenza cardiaca. Basta posizionare il dito (sempre premere) e cercare di mantenere il dito il più fermo possibile durante la misurazione. Queste app non hanno la stessa precisione di Apple Watch o dispositivi dedicati ma in alcune circostanze possono essere utili.

