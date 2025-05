Il supereconomico OUKITEL C1 con Android 15 e 128 GB a 85,49 € con coupon

Uno smartphone con Android 15, tanta memoria e un prezzo super accessibile: OUKITEL C1 oggi si acquista a soli 85,49€ con coupon su Amazon, un’occasione ideale per chi cerca un telefono moderno, fluido e capiente senza spendere troppo. Basta attivare il coupon del 5% nella pagina prodotto per ottenere lo sconto: lo trovi a 85,49€ con coupon su Amazon.

Android 15 e tanta memoria

Il cuore dello smartphone è il nuovo sistema operativo Android 15, veloce, leggero e aggiornato nelle funzioni di sicurezza, privacy e personalizzazione. La configurazione include ben 16 GB di RAM (8 GB fisici + 8 GB virtuali), una memoria interna da 128 GB espandibile fino a 1 TB, e un processore octa-core che offre buone prestazioni per tutte le attività quotidiane: navigazione, social, messaggistica e streaming video.

Perfetto per uso quotidiano, backup o emergenza

Con uno schermo da 6,52 pollici HD+, doppia fotocamera posteriore e una batteria da 5150 mAh, l’OUKITEL C1 è adatto sia come smartphone principale per chi cerca semplicità ed efficienza, sia come secondo telefono per lavoro, viaggi o backup. Supporta il riconoscimento facciale, doppia SIM 4G LTE e tutte le app essenziali, offrendo un’esperienza d’uso fluida anche a chi arriva da modelli più costosi.

Massima convenienza a meno di 90 euro

Rispetto ad altri modelli economici, OUKITEL C1 si distingue per la combinazione di Android aggiornato, grande memoria e batteria duratura. A prezzo pieno già competitivo, oggi si acquista a 85,49€ attivando il coupon del 5% nella pagina direttamente su Amazon.