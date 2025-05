Fortnite è pronto, Apple trascina i piedi, Epic attacca

Epic Games ha presentato da oltre una settimana una nuova versione di Fortnite per iPhone, ma l’app non è ancora stata approvata sull’App Store statunitense. Un ritardo che ha scatenato le proteste del CEO Tim Sweeney, secondo il quale Apple sarebbe obbligata ad approvare Fortnite in virtù di una decisione del tribunale. L’azienda di Cupertino, però, non ha ancora dato alcuna risposta ufficiale.

Il caso si inserisce nella lunga disputa legale tra Epic Games e Apple iniziata nel 2020, quando il colosso di Cupertino decise di sospendere l’account sviluppatori di Epic per aver introdotto un sistema di pagamento in-app alternativo, eludendo così le commissioni del 30% dell’App Store. Da allora, la vicenda si è trasformata in uno scontro legale globale con implicazioni su tutto l’ecosistema iOS.

Poiché l’account principale resta ancora sospeso, Epic ha scelto di inviare la nuova app tramite l’account sviluppatori della controllata Epic Games Svezia. Questa sussidiaria è stata creata per la distribuzione dell’Epic Games Store, un marketplace alternativo che in Europa è legittimato dal Digital Markets Act. Tuttavia, l’approvazione per il mercato USA non è ancora arrivata.

Prima dell’invio, Tim Sweeney aveva parlato genericamente di “dialoghi” con Apple, ma non aveva ricevuto alcuna cenno di assenso sul piano. Apple si appoggia alla sentenza di primo grado che le riconosce il diritto di sospendere l’account originale, ma questo non spiega il rifiuto di approvare l’app proposta con un account differente e conforme alle nuove regole.

Le nuove linee guida dell’App Store, aggiornate in seguito a una decisione giudiziaria, obbligano Apple ad accettare app che includono link esterni per gli acquisti in-app: proprio ciò che aveva causato l’espulsione di Fortnite nel 2020. Apple ha presentato ricorso, ma fino alla decisione del tribunale d’appello, deve attenersi all’ordinanza.

Sul social X, Tim Sweeney ha pubblicato un post in cui accusa Apple di sabotaggio e chiede direttamente l’intervento del CEO Tim Cook. Di seguito il tweet originale:

Apple is obstructing and sabotaging Epic’s efforts to bring back Fortnite to iOS. They are ignoring their legal obligations under the court’s decision and appear to be selectively enforcing or inventing rules that keep Epic off the platform.

Tim Cook, stop this. pic.twitter.com/3bguPIRTxC

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 9, 2025