UKITEL Smartwatch con chiamate Bluetooth e monitoraggio salute a 26,99€

Pubblicità Con un prezzo in forte ribasso e un ulteriore coupon del 10%, lo smartwatch OUKITEL da 1,91″ è ora disponibile a soli 26,99€ su Amazon, 100 euro meno del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per un orologio smart completo, compatibile con Android e iOS, ideale per chi cerca funzioni fitness, notifiche intelligenti e gestione delle chiamate in un design elegante e sottile. Schermo ad alta definizione e quadranti personalizzabili Questo smartwatch integra un ampio display touch ad alta definizione da 1,91″, con colori brillanti e reattività migliorata al tocco. La luminosità è regolabile su quattro livelli, per garantire una perfetta leggibilità anche all’aperto. Attraverso l’app GloryFit è possibile scegliere tra oltre 200 stili di quadranti oppure caricare una propria immagine per un look davvero personale. Chiamate Bluetooth e notifiche smart sempre al polso Una volta connesso via Bluetooth, lo smartwatch permette di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, grazie al microfono integrato e all’altoparlante ad alta fedeltà. È anche possibile sincronizzare i contatti e visualizzare il registro chiamate. Non mancano le notifiche di app come WhatsApp, Facebook, Instagram e SMS, per essere sempre aggiornati senza dover prendere in mano il telefono. Autonomia prolungata e ricarica rapida Il chip Bluetooth 5.3 a basso consumo e la batteria ad alta capacità assicurano fino a 7 giorni di utilizzo continuativo e fino a 30 giorni in standby. La ricarica è rapida e comoda, grazie alla tecnologia magnetica: bastano 2 ore per una carica completa, ideale per chi ha poco tempo e cerca praticità. Sport, benessere e impermeabilità IP68 Lo smartwatch supporta oltre 140 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, yoga e molte altre, tracciando con precisione passi, distanza, calorie e durata dell’attività. È inoltre impermeabile con certificazione IP68, quindi può essere indossato sotto la pioggia, sotto la doccia o durante gli allenamenti intensi senza preoccupazioni. I sensori integrati monitorano anche sonno, frequenza cardiaca e livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Compatibilità ampia e funzioni extra Compatibile con smartphone Android (da 5.0) e iOS (da 9.0), lo smartwatch OUKITEL offre anche una gamma completa di funzioni quotidiane: meteo, sveglia, cronometro, timer, controllo musica e fotocamera, promemoria di sedentarietà, ricerca del telefono, assistente vocale e supporto multilingua con ben 17 lingue disponibili. Un’offerta che non passa inosservata Il prezzo di listino era di 129,99€, ma l’offerta attuale lo porta a 29,99€, ulteriormente ridotti a 26,99€ su Amazon grazie al coupon del 10%. Un’occasione concreta per portarsi al polso uno smartwatch completo, bello e funzionale, al minimo storico.

