OWC Thunderbolt 5 Dock, 11 porte e prestazioni record

Other World Computing (OWC) ha annunciato lancio e pre-ordini dell’OWC Thunderbolt 5 Dock.

Questo dock (con astuccio in alluminio) è indicato come adatto a soddisfare le esigenze di creativi, power user e professionisti vari, una soluzione di connettività all-in-one per la scrivania in grado di garantire performance e compatibilità.

Thunderbolt 5 Dock vanta performance fino a 80Gb/s nel trasferimento bidirezionale dei dati, e 120Gb/s per gestire la larghezza di banda di display esigenti. È possibile collegare fino a tre display 8K su PC e fino a due display 6K su Mac; è compatibile con dispositivi Thunderbolt 5, 4, 3, USB4 e USB-C. Il Power Delivery arriva a 140W e dunque può essere sfruttato per ricaricare anche i notebook più esigenti. Sono supportati collegamenti in cascata (fino a tre dispositivi im “Daisy Chain”).

Sul dock (qui i dettagli) sono presenti 11 porte, incluse tre Thunderbolt 5 (attacco USB-C), due USB-A 10Gb/s, una USB-A 5Gb/s, 2.5GbE Ethernet (con supporto a soluzioni di gestione MDM), microSD e SD UHS-II e connettore audio (in/out) 3.5mm: un insieme di porte per collegare, trasferire e alimentare dispositivi, comodissime anche con i più complessi flussi di lavoro.

Il dock in questione supporta anche iPad Pro e altri tablet con porte USB-C: può essere sfruttato per collegare display, tastiere, dispositivi di archiviazione esterni, interfacce audio, dispositivi MIDI e periferiche varie partendo da un unico cavo.

Il produttore offre l’utility OWC Dock Ejector per semplificare l’espulsione di più unità disco con un unico comando e anche un driver per la compatibilità con la vecchia unità SuperDrive di Apple, utile per la riproduzione e masterizzazione di CD e DVD.

Il prezzo di listino negli USA è di 329,99$ e include un cavo Thunderbolt 5 (USB-C) da 1m.