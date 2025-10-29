Paghi il frigo Samsung 1.900€ e ti becchi la pubblicità

Oltre che nei servizi di streaming, la pubblicità è pronta ad accerchiare ancora di più gli utenti apparendo ovunque, anche in dispositivi e servizi impensabili, come sta per accadere ora con i frigoriferi di fascia alta Samsung della serie Family Hub.

Per intenderci si tratta dei modelli più grandi e costosi, con almeno doppio sportello e con un grande display touch integrato in una delle ante, di fatto un tablet Android con schermo di dimensioni che variano da 21,5” fino a 32 pollici a seconda del modello.

L’idea è piaciuta a Samsung, meno agli utenti

L’arrivo della pubblicità nei frigo Samsung della serie Family Hub è noto fin da settembre, quando era iniziato il progetto pilota negli Stati Uniti. Già allora non era stato accolto con calore dagli utenti l’esperimento di portare gli annunci su un grande schermo davanti agli occhi di tutti in cucina.

Ciò nonostante Samsung ha deciso di proseguire nel progetto: infatti a partire dal tre novembre gli annunci pubblicitari compariranno in tutti i frigo Samsung Family Hub negli USA, come segnala TheVerge. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se la novità arriverà anche nei nostri lidi ma è molto probabile che sia solamente una questione di tempo.

L’aggiornamento che non conviene rifiutare

Tramite un aggiornamento software, già in fase di rilascio, vengono inseriti gli annunci pubblicitari all’interno di un widget che appare nella schermata principale. In questo widget vengono visualizzati a rotazione ogni 10 secondi le notizie, il calendario, le previsioni meteo e infine la pubblicità.

Ad alcuni proprietari potrebbe venire l’idea di rifiutare l’aggiornamento software per avere la certezza che la pubblicità non arrivi in cucina, ma così facendo si perdono miglioramenti e nuove funzionalità intelligenti del frigo.

Samsung cerca di placare gli animi, assicurando che le inserzioni verranno mostrate solo all’interno dei temi Meteo e Colore, mentre gli utenti che sceglieranno i temi Arte o Album non vedranno alcuna pubblicità. Gli utenti potranno anche ridurre l’esposizione, chiudendo la pubblicità all’interno del widget, in questo modo non apparirà più. In ogni caso dalle Impostazioni l’utente potrà disattivare gli annunci all’interno della scheda Pubblicità.

