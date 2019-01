Panasonic GZ2000, il TV OLED 4K che parla con Amazon Alexa

Al CES 2019 è stato annunciato Panasonic GZ2000, un TV OLED 4K “custom made” che integra un hardware specificamente ottimizzato dall’azienda. Disponibile nei formati da 65 e 55 pollici, combina le tecnologie Panasonic alle doti professionali del colorista Stefan Sonnenfeld, che ha collaborato attivamente alla calibrazione del pannello per garantire la piena fedeltà alla visione dei registi.

Stefan Sonnenfeld, fondatore e CEO di Company 3, ha collaborato con i più celebri registi internazionali: è uno dei pochi artisti al mondo che hanno saputo usare con maestria la tecnica del color grading per raccontare storie e trasmettere emozioni. Definito dalla NPR “il Leonardo da Vinci del cinema”, Sonnenfeld ha lavorato ai film più acclamati dell’ultimo decennio: A Star is Born, Wonder Woman, L’uomo d’acciaio, La Bella e la Bestia, Star Wars: il risveglio della forza, Jurassic World, 300 e molti altri. Come molti famosi coloristi, utilizza i grandi schermi OLED di Panasonic come monitor di riferimento professionale nel suo lavoro quotidiano.

Il nuovo pannello OLED 4K Professional Edition, messo a punto dagli ingegneri della Ricerca e Sviluppo di Panasonic, offre un elevato livello di controllo sui parametri che determinano la qualità delle immagini e migliora il livello di luminosità media e la gestione del contrasto, per ottenere una gamma dinamica più ampia.

I contenuti HDR sono ancora più coinvolgenti poiché Panasonic GZ2000 riproduce scene anche molto complesse dal punto di vista delle variazioni di luminosità e contrasto, come per esempio accade nelle gare sportive dal vivo e nei film d’azione.

Panasonic GZ2000 è anche il primo modello al mondo in grado di visualizzare i due formati HDR10+ e Dolby Vision. Con il supporto di Multi HDR, è poi compatibile con HLG (Hybrid Log-Gamma), un formato HDR che, stando alle previsioni, sarà adottato da moltissime emittenti televisive.

Questo televisore offre poi altoparlanti integrati con emissione verso l’alto, abilitati alla tecnologia Dolby Atmos, che catapulta lo spettatore al centro dell’azione regalandogli un’esperienza audio di alto livello: il suono infatti riempie l’ambiente e fluisce tutt’intorno con grande realismo.

GZ2000 integra poi la tecnologia My Home Screen 4.0 di Panasonic, che permette allo spettatore di personalizzare l’interfaccia utente del TV in base alle proprie preferenze, oggi con ancora più libertà e flessibilità che in passato.

Ad esempio è possibile riconfigurare il layout della schermata iniziale secondo modelli personalizzati e organizzando le icone-scorciatoia che portano a contenuti in diretta, dispositivi collegati e app come Netflix, Amazon e YouTube. Inoltre interagisce con Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo agli utenti di gestire alcuni funzioni del TV tramite comandi vocali.