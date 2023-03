Immagini e fotografie prodotte dall’Papa Francesco in piumino bianco è un falso creato con AI AI hanno avuto successo in passato, ma nessuna è diventata così virale come quella del Papa che indossa una giacca bianca imbottita, piuttosto appariscente. È stato soprannominato il pontefice supremo, il vescovo di Balenciaga, il vicario dello stile, ma nei fatti si è trattato solo di una immagine fake fasulla realizzata con intelligenza artificiale AI.

L’immagine è stata pubblicata per la prima volta venerdì su un forum subreddit dedicato al generatore di immagini AI Midjourney. Nel fine settimana si è diffusa su Twitter e altri social network, prima come meme e poi come oggetto di smentite. Solo domenica, Chrissy Teigen ha tweettato al riguardo, indicando che si era trattato di uno scherzo diventato di dominio pubblico.

L’immagine è sicuramente falsa e ci sono indizi importanti a dimostrarlo. Non solo è stata pubblicata sul subreddit di Midjourney insieme a tre alternative, ma contiene anche segni rivelatori che si tratta di un prodotto generato da AI. Ci sono aree dove i dettagli sono chiaramente sfocati, come la mano che non afferra perfettamente la tazza di caffè. Anche il crocifisso non ha angoli retti e il bordo di una lente degli occhiali ha delle ombre inverosimili.

TheVerge è andato a fondo, cercando di individuare le motivazioni che hanno spinto questa foto fasulla del Papa creata con AI nel diventare virale. Innanzitutto per via del protagonista: il pontefice. Come rilevato dal reporter Ryan Broderick su Twitter, vi è qualcosa di peculiare nell’immagine del papa che conferisce credibilità alla contraffazione.

Inoltre, come segnalato dalla trend forecaster Ayesha Siddiqi, l’associazione tra il vescovo di Roma e la moda italiana è così forte che il Vaticano è stato costretto a smentire le voci circa l’uso di mocassini di marca da parte del pontefice. Alcuni hanno addirittura associato questa immagine a quella reale del Papa che firma una Lamborghini.

Ad ogni modo, quanto accaduto spaventa e rassicura allo stesso tempo. Da un lato, è un bene che le immagini create dalla AI abbiano dei limiti che aiutino a riconoscere i fake; dall’altro, però, ci si rende sempre più conto del fatto che la tecnologia sta avanzando troppo rapidamente con immagini false, potenzialmente pericolose, che diventano sempre più credibili. C’è chi sta utilizzando immagini di persone generata da AI come modelli.

