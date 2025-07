In Cina la prima partita di calcio tra robot umanoidi autonomi

Quattro squadre di robot umanoidi si sono sfidate a Pechino sabato 28 giugno, in partite di calcio tre contro tre, coadiuvati dall’intelligenza artificiale AI. Per il momento i calciatori professionisti possono tirare un respiro di sollievo: come si vede dal filmato che riportiamo in questo articolo, i robot non sono ancora capaci di seguire perfettamente la palla e in alcuni casi neanche di rimanere in piedi, inciampano e meriterebbero in più occasioni il cartellino giallo.

Sia l’arbitraggio che il ruolo dei “paramedici” sono rimasti affidati agli esseri umani, così come spettatori e tifoserie: oltre ai 500 spettatori presenti fisicamente all’evento, le partite sono state molto seguite anche via Internet e social. Per due robot è stato necessario intervenire con la barella, incapaci di rialzarsi in piedi dopo rovinose cadute a terra.

The Guardian riferisce che la competizione è stata combattuta tra team universitari che hanno adattato i robot con propri algoritmi. Nella partita finale il team THU Robotics dell’Università di Tsinghua ha battuto il team Mountain Sea dell’Università Agraria della Cina con un punteggio di 5-3 che ha permesso di vincere il campionato.

I supporter della Tsinghua University hanno festeggiato la vittoria riconoscendo la bontà degli avversari e vari elementi di sorpresa.

Dou Jing, executive director del comitato che ha organizzato l’evento, sottolinea che non si tratta semplicemente della prima partita di calcio tra robot autonomi, ma anche di un evento in grado di avvicinare e portare i robot umanoidi nella vita quotidiana delle persone. Non solo: la speranza è che competizioni come questa diventino utili per lo scambio di tecnologie e idee.

Cheng Hao, CEO of Booster Robotics, prevede in futuro partite tra esseri umani e robot, riconoscendo ovviamente che ancora i robot sono indietro ed evidenziando per ora la necessità di dare priorità alla sicurezza.

