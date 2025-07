Prime Day, i migliori sconti Apple tra Apple Watch Ultra, Airtag ed Airpods Pro

Amazon ha lanciato una nuova ondata di offerte dedicate al Prime Day, e tra le occasioni più interessanti spiccano numerosi prodotti Apple con sconti significativi. Si tratta di promozioni che riguardano tanto gli accessori quanto i dispositivi principali, inclusi gli ultimi modelli di iPad, Apple Watch, Mac e accessori ufficiali.

Tra le proposte più interessanti si segnala l’Apple Watch Ultra con bracciale in maglia milanese (859 € – 17%), perfetto per chi cerca uno smartwatch robusto ma elegante, e l’Apple Watch SE da 40 mm (189 € – 27%), ideale come primo Apple Watch o per chi vuole monitorare attività e salute a un prezzo contenuto.

Nel settore tablet, spiccano l’iPad Air 11″ con rete cellulare (629 € – 20%) e l’iPad Air 13″ da 512 GB con 5G (1.099 € – 25%), entrambi equipaggiati con chip M2 e display Liquid Retina.

Tra gli accessori non mancano offerte come l’Apple Pencil Pro (116 € – 22%), il Magic Mouse bianco (65 € – 23,53%) e la Magic Keyboard italiana (84,50 € – 29%), perfetti per aggiornare o completare l’ecosistema Apple senza spendere una fortuna.

Le offerte non si fermano ai dispositivi principali: tra gli accessori spiccano anche gli AirPods Pro 2 con USB-C (189 € – 32%), tra i più apprezzati auricolari wireless di casa Apple, e l’AirTag in confezione da 4 (85 € – 32%), perfetto per non perdere mai chiavi, zaini o bagagli.

Infine, chi punta su prestazioni e leggerezza trova anche il nuovo MacBook Air M4 da 15 pollici a un prezzo ridotto, e diversi modelli di iPad 11″ con chip A16 a partire da 474 €.

Ecco qui di seguito alcuni dei prodotti con gli sconti migliori. È importante notare che sono in sconto varianti anche con altri colori o tagli di memoria

Apple AirTag in confezione da 4: 85 € (129 € – 32%)

Apple AirPods Pro 2 con USB-C: 189.0 € (279 € – 32%)

Apple Magic Keyboard – Italiano: 84.5 € (119 € – 29%)

Apple Magic Mouse: 85 € (119 € – 29%)

Apple Magic Mouse: 65 € (85 € – 24%)

Apple Pencil (USB-C): 74 € (89 € – 17%)

Apple Pencil Pro: 116 € (149 € – 22%)

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm: 189 € (259 € – 27%)

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 44 mm: 217 € (289 € – 19%)

Apple Watch Ultra 2 Alpine Loop Sahara: 739 € (909 € – 19%)

Apple Watch Ultra 2 Ocean Band Naturale: 739 € (909 € – 19%)

Apple Watch Ultra 2 Trail Loop Azzurro: 739 € (909 € – 19%)

Apple Watch Ultra 2 Maglia Milanese Naturale Medium: 859 € (1029 € -17%)

Apple Watch Ultra 2 Maglia Milanese Nero Medium: 859.0 € (1029 € – 17%)

Apple iPad Air 11 256 GB (M2): 629 € (789 € -20%)

Apple iPad Air 11 512 GB (M2): 799 € (1039 € – 23%)

Apple iPad Air 13 512 GB (M2): 1099 € (1459 – 24%)

Apple MacBook Air 15″ M4 – 16GB / 256GB (Galassia): 1329 € (1549 € – 14%)

Apple MacBook Air 15″ M4 – 24GB / 512GB (Argento): 1849 € (2049 € – 10%)