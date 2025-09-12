PayPal si allarga con le rate da 6, 12 e 24 mesi

Anche PayPal propone da tempo il suo servizio “Paga in 3 Rate” che permette di effettuare acquisti pagando senza interessi in tre mesi: adesso, però, il colosso rilancia con la possibilità – anche in Italia – di una nuova soluzione che consente ai clienti di dilazionare il pagamento degli acquisti online di importo compreso tra 60 e 5.000 euro in 6, 12 o 24 rate. Attenzione, però, non a tasso zero.

Di fatto, questa nuova modalità consiste in un vero e proprio prestito rateale a cui vengono applicati interessi calcolati in base al TAEG, che varia secondo l’importo, il merito creditizio del cliente e i termini del prestito. Prima di sottoscrivere il finanziamento, PayPal comunica in modo chiaro e trasparente il tasso d’interesse e tutte le condizioni economiche. In alcune occasioni promozionali, è possibile beneficiare di un tasso agevolato o addirittura a zero, ma ciò dipende dall’idoneità e dalle condizioni specifiche.

Questa modalità di pagamento è riservata ai clienti PayPal maggiorenni, residenti in Italia, con un conto personale in regola collegato a una carta di debito valida o a un conto bancario verificato. Non può essere utilizzata con conti business né su tutti i tipi di prodotti o da tutti i commercianti. Ogni acquisto rateizzato richiede una nuova approvazione del credito da parte di PayPal, che valuta la richiesta in pochi istanti.

Come funzionano le rate da 6 a 24 mesi con PayPal

Al momento dell’acquisto, selezionando l’opzione “Paga in 6, 12 o 24 rate” tra i metodi di pagamento, il consumatore viene guidato attraverso una procedura che conduce all’approvazione o al rifiuto della richiesta. Una volta accettato, il piano di rimborso prevede rate fisse mensili che comprendono sia la quota capitale sia gli interessi, con la prima rata che viene addebitata un mese dopo l’erogazione del prestito.

Nelle schermate che portano a concludere la richiesta di prestito vengono riportate le informazioni su saldo residuo, scadenze e dettagli delle transazioni, che risultano visibili anche nell’app PayPal o nella versione web, nella sezione dedicata “Paga a rate”. Da qui è possibile modificare il metodo di pagamento automatico o saldare anticipatamente una o più rate.

È importante notare che questo servizio è indicato per acquisti con spedizione entro 29 giorni. Nel caso in cui gli articoli vengano inviati in più tranche, gli interessi iniziano a maturare dal momento della spedizione del primo pacco, con aggiornamenti successivi sul piano di rimborso.

Infine, l’approvazione ottenuta per il pagamento a rate è valida solo per la specifica sessione d’acquisto: qualora ci siano interruzioni o cambi nel metodo di pagamento durante il processo, sarà necessario richiedere nuovamente l’autorizzazione per usufruire del servizio.

Per gli appassionati di Intelligenza Artificiale ricordiamo che con PayPal è possibile ottenere un anno di Perplexity Pro gratis e l’accesso al browser agentico Comet: in questo articolo spieghiamo come fare. Da maggio si può usare PayPal anche per pagare con iPhone.