Da Apple il caricatore MagSafe Qi2 da 25W che non snobba Android

In contemporanea con la nuova gamma iPhone 17, Apple ha rilasciato una nuova versione del suo MagSafe Charger, ora certificato con lo standard Qi2 25W (noto anche come Qi2.2), che porta la ricarica wireless per i dispositivi compatibili a nuovi standard di affidabilità e velocità.

Con l’aggiornamento a iOS 26, tutti gli iPhone 16, oltre ai nuovi iPhone 17 (escluso però il modello 16e) potranno sfruttare la ricarica wireless Qi2 25W utilizzando questo nuovo caricatore originale Apple.

In realtà la versione precedente del caricatore MagSafe e gli iPhone 16 introdotti nel 2024 erano già in grado di ricaricare in wireless fino a 25W dall’inizio di quest’anno, ma la soluzione era riservata all’universo Apple, perché lo standard Qi2.2 allora non era ancora stato approvato ufficialmente.

La novità più importante consiste nell’ampliamento della compatibilità a dispositivi di terze parti, come i nuovi smartphone Google Pixel 10 e altri dispositivi Android certificati Qi2 che possono ora ricaricarsi a velocità fino a 25 watt, mentre il precedente MagSafe limitava ai dispositivi terzi la ricarica a 15W.

Il caricatore viene fornito con un cavo USB-C in due varianti di lunghezza: uno da un metro e uno da due metri, con prezzi in Italia rispettivamente, di 49 e 59 euro. Questo rappresenta la terza generazione del MagSafe Charger, che continua a garantire un allineamento magnetico perfetto per ottimizzare la ricarica, migliorando l’efficienza energetica e il controllo termico.

Naturalmente i principali marchi di accessori per l’alimentazione dedicati a iPhone e Android si sono già mossi, fin dai primissimi giorni di settembre, presentando a IFA 2025 le loro soluzioni wireless certificate Qi2 o Qi2.2 con modelli diversi per design, funzioni e prezzo. Questo permette una maggiore diffusione e flessibilità, con una ricarica più veloce e standardizzata, allo stesso tempo offrendo più scelta agli utenti.

Ricordiamo che iPhone Air, per via del suo spessore super ridotto a 5,6mm e della batteria più contenuta, supporta comunque una massima potenza di ricarica wireless di 20W.

In sintesi, il nuovo MagSafe Charger segna un importante passo avanti per Apple nella ricarica wireless, offrendo una potenza di 25W compatibile con più dispositivi, mantenendo la pratica esperienza di ricarica magnetica che ha reso celebre la linea MagSafe.