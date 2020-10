PDFpen 12.2, aggiornato il software tuttofare per i PDF per Mac, iPad e iPhone

Gli sviluppatori di Smile, noti per varie applicazioni Mac, iPad e iPhone, hanno rilasciato PDFpen e PDFpenPro 12, aggiornamenti degli strumenti tuttofare per l’editing dei documenti PDF. La versione 12.2 offre la possibilità di aggiungere gli elementi selezionati nella libreria del programma, scegliendoli da un menu contestuale; è ora supportato macOS 11 Big Sur e per gli utenti della versione Pro, è disponibile una finestra di scripting per l’editing JavaScript.

PDFpen 12.2 permette di selezionare elementi come immagini, icone o note personalizzate alla libreria, direttamente da un menu contestuale, consentendo di accedere al volo ad elementi che si usano spesso. La finestra di scripting di PDFpenPro 12.2 consente l’editing e lo sfruttamento di calcoli JavaScript-based nei campi per i moduli interattivi.

PDFpen and PDFpenPro 12 comunicano con PDFpen per iPad & iPhone, offrendo editing senza soluzione di continuità tra più dispositivi grazie a Dropbox o iCloud.

PDFpen è venduto 84,95 € nella versione per singolo utente. PDFpenPro 12 è venduto 139,95 € nella versione per singolo utente. Sono disponibili “Family Pack” e “Office Pack” da cinque licenze. Sono previsti sconti per chi aggiorna da versioni precedenti (l’update è gratuito per chi ha acquistato i software dopo il 1° gennaio).

PDFpen e PDFpenPro 12 richiedono macOS 10.13 High Sierra o versioni successive di macOS. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare versioni dimostrative. Le versioni complete dei software si possono acquistare e scaricare anche dal Mac App Store.