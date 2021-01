Pegatron ha affittato una nuova struttura in India per produrre iPhone

Pegatron, importante assemblatore che opera per Apple, ha affittato una struttura di 50 mila metri quadri nel distretto di Chennai (India), nell’ambito di piani che prevedono l’attività di produzione degli iPhone nella regione.

Pegatron prevede di usare lo spazio in questione, che si trova in una zona industriale vicino di Chennai, capoluogo del distretto omonimo, per l’assemblaggio e come magazzino.

A riferirlo è Financial Express spiegando che il fornitore di Apple ha piani per immettere 150 milioni di dollari con contratti per creare stabilimenti di produzione dedicati a Apple nello Stato di Tamil Nadu.

Pegatron non ha espressamente indicato per che cosa sarà sfruttata la struttura ma fonti negli uffici governativi hanno riferito che sarà utilizzata per lavorazioni per conto di Apple.

Il produttore a contratto diventerebbe il secondo a partner della catena logistica di Apple a stabilirsi nello Stato federato di Tamil Nadu. Foxconn, altro importante partner di Apple, ha una struttura a Sriperumbudur (nel distretto di Kanchipuram, sempre nello stato federato del Tamil Nadu). La struttura di Foxconn è sfruttata per produrre telefoni di Apple quali gli iPhone 11.

A novembre dello scorso anno Pegatron ha approvato un investimento iniziale di 150 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo impianto di produzione. Finora in India Apple fa produrre gli iPhone meno costosi e i modelli meno recenti; ad agosto dello scorso anno sono circolate voci secondo le quali è prevista la produzione in loco anche degli iPhone 12.