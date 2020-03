In sconto il più economico dei Kindle con la luce: solo 59,99 euro spedito 

Il nuovo Kindle 2019, il primo della medesima gamma con luce frontale, è scontato di 20 euro. Anziché 80 euro infatti lo comprate a 59,99 euro, spedizione compresa, fino alla mezzanotte di oggi lunedì 2 marzo.

Vi abbiamo parlato di questo modello lo scorso maggio in occasione della recensione che vi invitiamo a leggere per saperne di più. In breve, regolando la luminosità dello schermo è possibile leggere con una qualità paragonabile alla carta stampata sempre e ovunque in qualsiasi condizione: al buio a letto di notte, così come all’aperto di giorno sotto la luce diretta del sole.

Questo Kindle, l’ultimo della serie di cui fa parte, è caratterizzato da un design rinnovato e sfrutta la più recente tecnologia e-ink per un migliore contrasto. Come i modelli precedenti, offre una esperienza di lettura completamente priva da distrazioni, uno schermo anti riflesso e autonomia di settimane con una sola ricarica.

Il display da 6 pollici con risoluzione da 167 punti per pollici, ora è di tipo capacitivo per prevenire swipe accidentali. Il design rinnovato offre tutte queste funzioni all’interno di un dispositivo sottile e leggero, facile da tenere in mano anche per lunghe sessioni di lettura.

Sempre come i modelli precedenti, il nuovo Amazon Kindle 2019 integra una memoria in grado di contenere migliaia di libri, per avere la propria libreria sempre a portata di mano, una batteria che dura settimane anziché ore e una struttura resistente per poterlo portare ovunque si desideri.

Questo Kindle include tutte le funzionalità che hanno reso gli eReader della famiglia Kindle tra i dispositivi preferiti per leggere ebook tra cui Whispersync, la tecnologia che sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi, per ricominciare a leggere esattamente dove si era interrotta la lettura. Integra inoltre un dizionario completo con Wikipedia per accedere a definizioni, traduzioni e molto altro senza abbandonare la pagina o perdere il segno.

Come dicevamo, se siete interessati all’acquisto, fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 2 marzo, lo potete comprare in sconto a soli 59,99 euro spedizione inclusa (anziché 80 euro).

In alternativa, sempre soltanto per oggi, potete comprare il modello superiore, il Kindle Paperwhite 2019, in sconto a 109,99 euro anziché 130 euro. Tra le principali differenze segnaliamo la presenza di un display da 300 ppi ad alta risoluzione con schermo a filo e impermeabile. Anche di quest’ultimo modello c’è la nostra recensione.