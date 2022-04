Per Apple le app terze parti superano quelle di sistema

Il tempismo è fuori discussione: in un periodo in cui fioccano non solo più critiche, ma anche sentenze, multe e anche leggi e disegni di legge che puntano a modificare App Store, la multinazionale di Cupertino commissiona e pubblica un report di Analysis Group che dimostra che nella maggior parte dei casi e delle categorie, app e servizi terze parti superano quelli di sistema di Apple.

Tutti sanno che Netflix supera Apple TV+ per dimensione del catalogo contenuti e numero di abbonati, non potrebbe essere altrimenti tra il pioniere del settore e uno degli ultimi arrivati. Ma il report quasi sembra voler sminuire l’importanza e la popolarità delle app di sistema di Apple per magnificare app e servizi terze parti.

Qui di seguito riportiamo tradotte le conclusioni principali del report commissionato da Apple:

Le app di terze parti sono le uniche opzioni per i consumatori per interi tipi di app, inclusi social network, servizi di appuntamenti, pianificazione del viaggio e cibo e bevande.

I leader nei tipi di app spesso variano da paese a paese, con molti leader regionali che superano le loro controparti competitive a livello globale.

Le app di terze parti sono le più popolari tra gli utenti di iPhone nella maggior parte delle regioni per i principali tipi di app, tra cui streaming di musica, streaming TV e film, lettura, comunicazione e app di mappatura.

In molti tipi di app, le app di Apple rappresentano una quota relativamente piccola dell’utilizzo delle app tra gli utenti di iPhone. Questo è il caso anche se alcune app Apple sono preinstallate per abilitare le funzionalità principali del dispositivo.

Gli utenti di iPhone utilizzano spesso più app all’interno di una singola categoria, in particolare le app per comunicare, leggere le notizie, guardare video o navigare, sottolineando la facilità con cui gli utenti possono passare da un’app all’altra e l’ampiezza delle opportunità per gli sviluppatori.

Seguono alcuni dati riguardanti gli Stati Uniti: Spotify ha un utilizzo 1,6 volte superiore rispetto ad Apple Music, Netflix 17 volte superiore a Apple TV+, Wattpad 5,5 volte superiore a quello di Apple Books, Kindle 4,5 volte superiore ai libri di Apple.

Apple afferma che non prevede di fornire questi dati alle autorità di regolamentazione come quelle che stanno sviluppando il Digital Markets Act in Europa, ma si tratta di uno studio pubblico e la società spera che le autorità di regolamentazione prendano nota dei dati e dei fatti resi disponibili.

I dati usati per lo studio provengono da Data.Ai (App Annie) e includono metriche come utenti attivi, tempo trascorso nelle app e numero totale di download. Le percentuali si basano sulla popolarità relativa di un’app locale rispetto a un’app Apple in termini di utenti attivi giornalieri o tempo trascorso nell’app. Tutte le immagini e le tabelle sono di Apple.