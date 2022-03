Apple incassa la nona multa da 5 milioni in Olanda

Apple deve pagare in Olanda la sua nona multa da 5 milioni di euro per non aver permesso agli sviluppatori di app di appuntamenti di usare sistemi di pagamento alternativi a quelli di Apple e App Store. Si tratta della nona multa consecutiva di pari importo comminata ad Apple in Olanda da parte del Dutch Authority for Consumer e Markets, siglato ACM, una multa alla settimana a partire da gennaio fino ad ora per non aver ottemperato alle richieste dell’autorità.

In realtà nelle scorse settimane Apple ha presentato una soluzione che però secondo l’autorità impone troppe barriere agli sviluppatori di app di appuntamento che desiderano usare sistemi di pagamento diversi da quelli di Apple. Le misure di Cupertino prevedono una riduzione della commissione dovuta ad Apple solamente dal 30% al 27%.

In aggiunta gli sviluppatori devono mantenere i file binari delle app distinti, oltre a presentare ad Apple i registri delle vendite effettuate tramite sistemi di pagamento terze parti per poter tracciare le commissioni.

ACM precisa che Apple ha presentato un’altra proposta di soluzione lunedì 21 marzo, senza però fornire ulteriori dettagli, come segnala Reuters, salvo precisare che sarà presa in considerazione e valutata. Con questa comunicazione è arrivata appunto la nona multa da 5 milioni di euro per Apple in Olanda.

Finora l’ammontare complessivo delle multe di Apple in Olanda è di 45 milioni di euro: il regolatore ACM potrà arrivare per legge a un massimo di 50 milioni di euro, quindi questa potrebbe essere la penultima multa. Nell’ipotesi migliore invece, se le nuove proposte di Apple saranno giudicate positivamente, potrebbe essere l’ultima.

Ricordiamo che il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager ha già indicato Apple come esempio negativo di colossi che preferiscono pagare le multe piuttosto che conformarsi alle richieste delle autorità, potendo contare su imponenti risorse finanziarie. Per questa ragione la Vestager, citando ancora una volta Apple, ha spiegato che la nuova legge sui mercati digitali europei deve prevedere multe più consistenti.