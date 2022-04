Folder Peek inserisce app e cartelle nella barra menu di macOS

Folder Peek una utility per macOS 12.x che permette di avere a portata di mano applicazioni e cartelle richiamandole dalla barra dei menu.

L’utility è gratuita, si scarica dal Mac App Store, e permette accesso veloce a documenti, file e cartelle. È in pratica una sorta di alterativa alle cartelle nel Dock ed è anche personalizzabile in vari modi. Al primo avvio è richiesto se attivarla o no automaticamente all’avvio del sistema; subito dopo compare una icona con due occhi nella barra dei menu; da qui è possibile aggiungere cartelle “Add Folder…”) e indicare, ad esempio la cartella Applicazioni. Dalle Preferenze dell’app è possibile scegliere in che modo mostrare le app (icona, titolo, o tutte e due questi elementi, personalizzare i titoli), modificare la dimensione dell’icona, impostare o no l’ordine (per nome, per data, per titolo, ecc), specificare il numero massimo di elementi da visualizzare.

Possiamo sfruttare l’utility per creare un launcher di app o avere rapido accesso alla cartella download e nulla impedisce di avere cartelle e sottocartelle.

L’applicazione Folder Peek è gratuita ma chi lo desidera può supportare in vari modi lo sviluppatore Sindre Sorhus che offre altre utility curiose, interessant e gratuitei: Dato (orologio per la barra dei menu con calendari e fusori orari), Lungo (impedisce al Mac di attivare lo sleep), Battery Indicator (indicazione sulla durata residua della batteria nella barra dei menu), Recordia (veloce registratore audio), Black Out (utility per nascondere darti sensibili in una immagine).