Per fermare il Coronavirus Apple e Google faranno parlare iPhone e Android

I telefoni Android e gli iPhone si parleranno usando API comuni per aiutare gli Stati a tracciare l’andamento del coronavirus. Apple e Google hanno annunciato oggi una partnership finalizzata a questo scopo e capace, quando sarà implementata nella pratica, di dare luogo ad una rete interocomunicante di tracciamento dei dispositivi ed indifferentemente dalla piattaforma.

Il sistema rappresenta la base per la scrittura da parte dei governi di applicazioni specifiche che sfruttando il GPS e il Bluetooth daranno la possibilità di verificare se e quando si è stati in prossimità di una persona o di un luogo colpito dal Covid-10. L’abilitazione e il funzionamento esatto del sistema sarà affidato al sistema con cui le applicazioni saranno programmate, ma la presenza di una simile tecnologia allarga notevolmente le prospettive di utilizzo e aumenta grandemente l’utilità dei sistemi perchè semplifica la creazione delle applicazioni.

Il primo passo sarà a maggio quando saranno rilasciate le API. Successivamente arriverà, dice Apple, che ha già messo una stretta su diverse applicazioni in merito al virus, una più profonda integrazione.

“Tutti noi di Apple e Google – si legge nella nota congiunta – crediamo che non ci sia stato un momento più importante per lavorare insieme e risolvere uno dei più pressanti problemi mai manifestati. Attraversouan stretta cooperazione e collaborazione gli sviluppatori, i governi e le autorità sanitarie speriamo di sfruttare la potenza della tecnologia per aiutare i paesi del mondo a rallentare la diffusione del COVID-19 e accelerare il ritorno alla vita di tutti i giorni. Privacy, trasparenza e consenso sono di estrema impronta in questo sforzo e vogliamo costruire questa funzionalità in accordo con tutte le persone che sono interessante ad essa. Pubblicheremo le informazioni sul nostro lavoro, così che essere possano essere prese in esame.