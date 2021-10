Per Halloween gratis MacX MediaTrans, la migliore alternativa a iTunes

Volete fare il backup di iPhone per evitare di perdere tutti i dati prima di aggiornarlo ad iOS 15? Oppure volete trasferire i vostri file dal vecchio iPhone al nuovo? O ancora, iTunes si blocca sempre quando state trasferendo i file, o vi è impossibile inserire i brani su iPhone tramite iTunes? Per tutti questi e molti altri problemi la risposta è in un unico software: MacX MediaTrans, che al momento si può comprare in sconto grazie alla promozione di Halloween.

Per l’occasione infatti avete due possibilità: potete scaricare gratuitamente la licenza che vi consente di usare il software in tutte le sue funzioni e in maniera illimitata, con l’unico svantaggio di non poter scaricare nuovi aggiornamenti e future versioni; oppure potete acquistare a metà prezzo la licenza completa, con tanto di supporto a tutte le novità che verranno rilasciate d’ora in avanti.

Con MacX MediaTrans come dicevamo è possibile trasferire foto, video, musica e tutti gli altri tipi di file tra iPhone, iPad e Mac senza limiti e ad alta velocità: da questo punto di vista è tra i migliori del settore, riuscendo a spostare un centinaio di fotografie in 4K in soli 8 secondi. L’app permette anche di convertire automaticamente i video in formato MKV, FLV, WMV e così via, nel formato compatibile con iOS, e allo stesso tempo può prendere le foto in formato HEIC scattate con iPhone e convertirle in JPG in modo da poterle visualizzare sugli altri dispositivi e stamparle dal fotografo.

MacX MediaTrans permette anche di aggiungere, eliminare e modificare le playlist, creare le suonerie per iPhone e convertire automaticamente la musica in formato AAC e MP3. Può anche decifrare ed esportare musica, video e audiolibri acquistati con iTunes su Mac e permette perfino di proteggere con una password tutte quelle foto e quei video personali, massimizzandone il livello di sicurezza.

Come dicevamo potete ottenere la licenza di MacX MediaTrans gratuitamente da qui oppure potete accedere alla pagina promozionale dell’evento di Halloween per comprare la versione avanzata di MacX MediaTrans che al momento è proposta in sconto al 50% (al prezzo di 30,95 dollari anziché 79,95 dollari): in questo caso c’è la possibilità aggiuntiva di tentare la fortuna per ottenere gratuitamente un buono sconto su Amazon del valore di 20 dollari. Infine, potete acquistare la versione completa di MacX MediaTrans con un’offerta speciale a partire da 24,95 dollari (sconto del 70%).