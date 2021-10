DAZN lancia carte regalo e codici prepagati per Natale

Il servizio di sport in streaming DAZN presenta le carte regalo e i codici prepagati da mettere sotto l’albero per tutti gli appassionati di sport. In entrambi i casi si ottiene l’accesso a tutti i contenuti, dal vivo e on demand, della piattaforma di sport in streaming.

Con DAZN il calcio non va in vacanza, anzi si arricchisce di contenuti extra, come nuovi format, programmi di approfondimento e interviste che raccontano aneddoti, curiosità e highlight calcistici. Tra le novità e le numerose proposte ci sono esclusivi contenuti originali che raccontano le storie dei grandi campioni di calcio e i valori dello sport, come C’era una porta dedicato alle storie dei grandi calciatori narrate in chiave di favole moderne o Scintille che mostra l’emozione della prima volta allo stadio dei bambini. Queste, le ultime novità di DAZN da vedere tutti insieme.

Su DAZN oltre al calcio c’è tanto altro. L’offerta multisport include motoGP, NFL, UFC e la pallavolo fino agli sport più particolari come il Campionato di Freccette o i Timbersports, lo sport dei taglialegna. La piattaforma è da sempre molto attenta alle atlete donne e da questa stagione rende disponibili in piattaforma e sul canale YouTube tutte le partite della Uefa Women’s Champions League.

Le carte regalo DAZN e i codici prepagati sono disponibili in diverse versioni, da 1 mese a 29,99 €, 3 mesi a 79,90 € anziché 89,97 € e 6 mesi a 149,90 € anziché 179,94€ ed è possibile acquistarle online presso Gamestop, Euronics, Startselect, nei principali negozi di elettronica, tra cui Unieuro, MediaWorld, Euronics, Gamestop, nei supermercati come Esselunga e Carrefour, ma anche presso tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis.

Le carte regalo e i codici prepagati DAZN sono semplicissimi da utilizzare, perché permettono di seguire tutti i contenuti senza dover utilizzare la propria carta di credito o altri metodi di pagamento online. Per attivare le carte o codici prepagati è sufficiente recarsi in questa pagina, inserire il codice riportato dietro la carta o sullo scontrino e seguire le istruzioni.

I codici e carte prepagati sono emessi da DAZN Ltd e sono attivabili in Italia entro 12 mesi dalla data di acquisto. Per fruire dei codici prepagati DAZN è necessario creare un nuovo account DAZN o avere un account con pagamento diretto a DAZN, avere uno dei dispositivi abilitati e un accesso a Internet. Termini e condizioni di utilizzo dei codici prepagati sono disponibili qui. Per attivare un account DAZN è necessario avere compiuto 18 anni di età, accettare le condizioni di utilizzo del servizio DAZN e prendere visione della privacy policy: il codice è utilizzabile una sola volta.

In questo articolo spieghiamo come avere tutto il calcio e lo sport di DAZN usando una chiavetta Amazon Fire TV. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di DAZN sono disponibili qui.