macOS Monterey, alcuni utenti hanno problemi con hub USB-C

Alcuni utenti Mac che hanno eseguito l’aggiornamento al nuovo macOS Monterey stanno riscontrando e segnalando problemi nel funzionamento degli hub USB e altri dispositivi connessi tramite USB. I rapporti non sono isolati e sembrano interessare diversi utenti.

Si parte da diverse segnalazioni su Reddit, per poi passare sui forum degli sviluppatori Apple e sulle comunità di supporto di Apple. In alcuni casi, gli utenti affermano che le porte USB 3.0 del proprio hub non funzionano più dopo l’aggiornamento a Monterey, mentre HDMI, USB-C e altre porte hub continuano a funzionare correttamente.

In altri report degli utenti che emergono online, gli hub USB non funzionano affatto. Alcuni dei problemi riguardano anche gli hub certificati Apple, come ad esempio si legge su un post su Reddit:

Il mio hub USB-C ha problemi con questo aggiornamento. La porta HDMI collegata al mio secondo schermo funziona sull’hub ma nessuna delle porte USB 3 funziona. Ho provato diverse porte USB-C sul Mac Mini e diversi hub (ne ho 4). Ho anche replicato questo problema sul mio MacBook Air M1 dopo l’aggiornamento a Monterey. Questi hub funzionavano perfettamente com Big Sur

Il supporto Apple, interpellato da alcuni utenti, ha risposto di provare un hub certificato Apple; anche quando l’hub certificato Apple funziona in alcuni casi non si riescono a utilizzare altri hub connessi a questo.

In altri casi gli hub USB funzionano ad eccezione della porta di alimentazione Power Delivery. Per alcuni, è la connettività aggiuntiva fornita dai display esterni che non funziona più, in particolare l’erogazione di energia che ne risentirebbe. Dai forum degli sviluppatori di Apple:

Anche PD (Power Delivery) su USB-C ha smesso di funzionare sul mio MBP 2018 dopo l’aggiornamento a Monterey (12.0.1). Io uso un Philips 346P1CRH. Tutto funzionava perfettamente con Big Sur Ho lo stesso problema con il mio MBP M1 2020 collegato a un monitor esterno HP S340c. Power Delivery (PD) e Connessione video non funzionano (ma Mouse e tastiera sono ancora supportati/funzionanti). Stesso problema di tutti, ho acquistato Philips 346P1CRH/00 da 34″ e tutto funzionaVA bene su BigSur… Dopo l’aggiornamento a Monterey, il video e l’ethernet funzionano, ma l’alimentazione è interrotta. Sono su un Macbook Air M1. :/

In sostanza l’aggiornamento a macOS Monterey sembra aver interrotto il funzionamento per un ampio numero di hub USB. Alcuni hub USB funzionano ma alcune porte sull’hub no, alcuni hub non funzionano affatto. Si tratta, evidentemente, di un bug di Monterey, sostengono altri utenti:

I miei dispositivi funzionavano bene prima dell’aggiornamento e sono stato in grado di replicare il problema e testandolo su un dispositivo su cui non è installato Monterey

I problemi sembrano essere evidenti in tutte le versioni di Monterey, inclusa l’ultima versione 12.0.1. Al momento, dunque, se non avete aggiornato e utilizzate un hub USB, il consiglio è di temporeggiare, almeno fino a quanto Apple non si sarà espressa sul problema.

