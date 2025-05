Per l’aerodinamica Volvo Trucks si ispira all’industria aerospaziale

Volvo Trucks ha previsto nuovi miglioramenti aerodinamici applicando ai suoi mezzi pesanti un concetto collaudato dell’industria aerospaziale: modifiche discrete ma d’impatto alla cabina del camion promettono di ridurre in modo significativo la resistenza aerodinamica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

L’azienda svedese ha recentemente vinto il 2025 Green Truck Award con il Volvo FH Aero, grazie soprattutto a un motore altamente efficiente e alla nuova cabina aerodinamica Aero, indicato come il primo vero test della più recente tecnologia Volvo per ridurre la resistenza dell’aria.

Volvo afferma che gli stabilizzatori del flusso d’aria della cabina, le estensioni su spoiler, fender laterali e le minigonne del telaio modificate sono interventi discreti ma efficaci che fanno la differenza per l’aerodinamica. L’autonomia, il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica possono essere migliorati fino al 2%.

Secondo il produttore, Volvo FH Aero, grazie ai miglioramenti aerodinamici, può offrire un’efficienza del carburante fino al 7% superiore rispetto al Volvo FH normale che ha sostituito.

Le nuove caratteristiche saranno ora disponibili per i clienti che cercano le ultime novità in fatto di trasporto pesante a basso consumo di carburante, offerte in varie combinazioni sui modelli Volvo FH, FH Aero e FM. I vantaggi delle nuove funzioni si applicano a tutti i tipi di carburante: camion elettrici, a gas e diesel.

L’aggiunta più significativa è rappresentata dagli stabilizzatori del flusso d’aria della cabina, situati agli angoli superiori della stessa, accanto al parabrezza. Grazie a uno schema accuratamente progettato, composto da piccole pale oblique, gli stabilizzatori controllano il flusso dell’aria intorno agli angoli della cabina.

“Abbiamo pensato fuori dagli schemi, utilizzando una tecnica comunemente applicata agli aeroplani, alle auto da corsa di Formula Uno e alle turbine eoliche. Gli angoli superiori della cabina sono estremamente critici per l’aerodinamica e, grazie al nostro nuovo sistema di monitoraggio con telecamera, siamo stati in grado di accedere a nuove potenzialità in quest’area, utilizzando piccole palette per controllare il flusso d’aria su scala micro, creando un effetto su scala macro. Queste conoscenze ci permetteranno di introdurre altri concetti aerodinamici in futuro”, spiega Anders Tenstam, Senior Technology Expert Aerodynamics di Volvo Trucks.

Se da un lato gli stabilizzatori del flusso d’aria della cabina migliorano l’aerodinamica nella parte anteriore del veicolo, dall’altro contribuiscono a creare condizioni migliori per due ulteriori aggiornamenti: i fender laterali estesi di 50 mm per ridurre lo spazio tra la cabina e il rimorchio e le minigonne del telaio modificate per creare un migliore allineamento con il parafango posteriore.

Queste tre nuove caratteristiche si completano a vicenda secondo il principio 1+1 = 3, che significa che l’impatto positivo complessivo è maggiore della somma dei singoli benefici di ciascun componente.

