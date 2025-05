Reolink Altas è la telecamera che registra anche il passato

Reolink presenta Altas, una telecamera di sicurezza Wi-Fi alimentata a batteria pensata per semplificare il monitoraggio di abitazioni e piccoli esercizi. Grazie alla funzione di pre-registrazione, Altas è in grado di immagazzinare fino a dieci secondi di filmato antecedenti all’attivazione del sensore di movimento, restituendo così un quadro completo di quanto accade prima, durante e dopo un evento rilevante.

La batteria integrata da 20.000 mAh assicura autonomia estesa e anche con la funzione di registrazione continua e pre-registrazione si raggiungono i 14 giorni di funzionamento. Utilizzando il sensore PIR (Passive InfraRed e attivando solo la registrazione video al rilevamento di movimento l’autonomia può spingersi addirittura fino a 540 giorni.

Per chi desidera ridurre al minimo le operazioni di ricarica, è disponibile come opzione il pannello solare da 6W che con una sola ora al giorno di luce diretta promette di mantenere la videocamera sempre attiva.

Sul fronte della qualità video, Altas adotta la tecnologia ColorX di Reolink, che abbina un’apertura focale F1.0 e un sensore da 1/1,8 pollici. Il risultato è una risoluzione 2K con immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità, riducendo i riflessi tipici dei tradizionali LED a infrarossi.

L’unità integra inoltre algoritmi di intelligenza artificiale in grado di distinguere persone, veicoli e animali, senza alcun costo di abbonamento. Per chi preferisce conservare le registrazioni in loco, Altas supporta schede microSD fino a 512 GB, garantendo il controllo diretto dei propri dati.

Attualmente sono già aperti i preordini in Italia: Altas è proposta a 159,99 € disponibile anche su Amazon. Fino al 26 maggio è possibile bloccare la prenotazione versando solamente 1€, ottenendo così accesso a un codice sconto del 15 % spendibile tra il 27 maggio e il 1° giugno.

Per oltre un decennio Reolink si è distinta per videocamere di sicurezza avanzate e affidabili: da febbraio distribuisce i propri prodotti in Italia.