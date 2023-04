Per l’Autorità antitrust tedesca Apple è un soggetto da tenere sotto controllo

La Bundeskartellamt – ossia l’autorità federale garante della concorrenza in Germania – ha confermato che Apple rientra nelle imprese considerate di fondamentale importanza per la concorrenza nel mercato, e le attività controllate dalla Casa di Cupertino possono essere dunque soggette a controlli per evitare abusi secondo le norme stabilite nella Sezione 19 della Legge Federale Tedesca sulla Concorrenza.

La sezione alla quale fa riferimento l’Autorità è entrata in vigore nel gennaio 2021, nell’ambito di un emendamento alla legge sulla concorrenza. Con un approccio in due fasi, la Bundeskartellamt può impedire alle aziende ritenute di fondamentale importanza per la concorrenza sul mercato, di mettere in atto pratiche anticoncorrenziali.

Andreas Mundt, Presidente del Bundeskartellamt, ha dichiarato: “Apple ha una posizione di potere economico nei vari mercati con margini di manovra non sufficientemente controllati dalla concorrenza. Tenendo contro di suoi dispositivi mobili come gli iPhone, Apple gestisce un ampio ecosistema digitale che è di grande importanza per la concorrenza, non solo in Germania, ma anche per l’Europa e nel mondo. Con i suoi prodotti proprietari iOS e l’App Store, Apple riveste una posizione chiave nella concorrenza, e nell’offrire accesso all’ecosistema agli utenti Apple. Tale decisione ci permette nello specifico di intervenire e vietare in modo efficace pratiche anticoncorrenziali”.

Non è stata intrapresa nessuna misura contro Apple ma sono stati esaminate regole come quelle imposte dalla Casa contro il tracciamento delle attività dell’utente, al fine di verificare eventuali posizioni dominanti di Apple nei confronti della concorrenza.

La Germania ha negli anni passato predisposto varie normative per conferire all’Autorità̀ garante della concorrenza poteri più̀ penetranti nell’applicazione di normative antitrust. In particolare la sezione 19 tiene conto delle imprese attive su mercati multilaterali e che rivestono un’importanza fondamentale per la concorrenza tra i mercati; queste vengono individuate attraverso un elenco di vari criteri, tenendo contro della loro posizione dominante in uno o più̀ mercati, l’accesso ai dati, il potere finanziario e l’integrazione verticale, permettendo al Bundeskartellamt di condurre analisi cross-market e di prevenire forme di espansione abusiva nei mercati non dominati.

Stabilito che un’impresa riveste fondamentale importanza cross-market, il Bundeskartellamt può̀ proibire a questa di mettere in i atto pratiche ritenute abusive, ostacolare i concorrenti su mercati in cui l’impresa potrebbe espandere la propria posizione, creare barriere all’entrata in un mercato sfruttando i dati raccolti in un altro mercato in cui l’impresa è in una posizione dominante, limitare l’interoperabilità̀ dei prodotti o la portabilità̀ dei dati nonché́ il cosiddetto “self- preferencing”, in altre parole, favorire i propri prodotti rispetto a quelli dei competitors.

