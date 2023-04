Visore VR di Apple, per Ming-Chi Kuo la presentazione dovrà convincere gli investitori

Indiscrezioni che circolano da tempo indicano come imminente la presentazione del visore AR/VR di Apple, dispositivo che potrebbe essere presentato in occasione della annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) che quest’anno si terrà online dal 5 al 9 giugno 2023.

L’analista Ming-Chi Kuo evidenzia che la presentazione di questo dispositivo rappresenta un importante traguardo, con Apple che dovrà convincere gli investitori sulle potenzialità di vendita di un prodotto del genere.

“L’evento di presentazione è probabilmente l’ultima speranza per convincere gli investitori che il visore abbia la possibilità di diventare il nuovo prodotto di punta nell’elettronica di consumo”, scrive Kuo in un post su Medium, facendo riferimento anche ad altri visori in arrivo di Sony e Meta.

Sony ha intanto deciso di tagliare la produzione del visore VR2, probabilmente a seguito di preordini deludenti e accoglienza da parte della community piuttosto tiepida; Meta ha solo da poco raggiunto la soglia dei 300.000 iscritti alla sua piattaforma di realtà virtuale, elementi che secondo Kuo evidenziano “l’insufficienza di prove” del forte interesse verso dispositivi di questo tipo, indicazioni che non lasciano intravedere la possibilità che questi diventino la “next big thing” nell’elettronica di consumo.

Elementi di scetticismo a quanto pare sono emersi anche da parte di dipendenti di Apple stessa. A fine marzo il New York Times ha sentito alcuni dipendenti ed ex dipendenti della Mela e questi sono sembrati scettici sulle probabilità di successo di un prodotto di questo tipo, in forte contrasto con quanto accaduto in passato nell’imminenza del lancio di nuovi prodotti, portati avanti con determinazione ed entusiasmo da tutti i team.

Il CEO di Apple, Tim Cook – senza confermare o smentire l’arrivo di un visore AR/VR – ha recentemente spiegato perché le persone dovrebbero essere interessate a un visore, evidenziando che la possibilità di sovrapporre al mondo fisico elementi del mondo digitale, «potrebbe migliorare le capacità di comunicazione delle persone, migliorando la connessione tra persone diverse». E ancora: «Se potesse accelerare la creatività, se potesse aiutarti a fare le cose che fai tutto il giorno in modo diverso, allora la gente lo vorrà».

Kuo a fine marzo aveva riferito di non essere del tutto convinto che il visore per Realtà Mista verrà effettivamente mostrato alla WWDC, e sono circolate voci secondo le quali la produzione in serie sarebbe stata spostata. Manca ad ogni modo per sapere se vedremo o no il fantomatico visore e capire in cosa consiste l’offerta di Apple e in che modo si differenzierà dalla concorrenza.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.