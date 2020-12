Per Natale, regalatevi un dispositivo Amazon: sono tutti in sconto

Con in mente i dispositivi Amazon come possibile regalo di Natale non solo andate sul sicuro, ma avete anche ampio margine di scelta specialmente dal punto di vista della spesa. Grazie alle offerte valide fino al 24 dicembre potete infatti spendere dai 19,99 euro, per pensierino di Natale non troppo impegnativo, fino a 200+ euro in base al tipo di periferica che desiderate regalare.

C’è quindi un’opzione per tutti che non varia solo per il prezzo ma anche per il tipo di regalo che si vuole fare. Con la Fire TV si aggiunge la tecnologia Smart sui televisori anche di vecchia generazione e al contempo si accede a tutti i contenuti disponibili su Prime Video, non solo app e videogiochi ma anche le serie TV, i film e tutto il resto.

In alternativa c’è sempre il Kindle, il compagno ideale per gli amanti della lettura e non solo. Oltre ad alleggerire le mani di chi vuole poter leggere ovunque anche i libri più ingombranti, si riduce anche spazio in valigia per chi vuole portarsi sempre dietro tutta la libreria. Un Kindle fa comodo anche per chi legge i fumetti o ha bisogno di avere accesso ai PDF o tutte le altre notizie che spulcia dallo smartphone e desidera poi leggerle con calma più avanti, magari mentre si dirige a lavoro in autobus, con tutti i benefici dati dallo schermo e-ink in fatto di leggibilità e risparmio energetico.

O sennò ci sono i dispositivi Echo, dal più piccolo Dot al più performante Show, che permettono a tutta la famiglia di interagire vocalmente con Alexa. E’ comodo per attivare un timer in cucina, per ascoltare le informazioni meteo e le notizie principali al risveglio, per togliersi una curiosità mentre si riposa in salotto ma anche per gestire tutti i dispositivi domotici installati in casa e compatibili con questa tecnologia.

E in questo contesto sono diverse anche le offerte sui dispositivi Amazon, come ad esempio il videocitofono Ring e la videocamera Blink Mini, per tenere d’occhio la casa con la comodità e l’integrazione che tutte queste periferiche insieme riescono a dare. Per dire, tramite un dispositivo Echo si può chiedere ad Alexa di mostrare chi sta suonando al campanello Ring installato fuori dalla porta direttamente sul televisore sul quale è installata la Fire TV. Il tutto, gestito con la solida connessione offerta dal modem/router Eeero di Amazon, anch’esso in sconto fino al 24 dicembre.

Trovate l’elenco di tutti questi prodotti in promozione nella lista che segue.

