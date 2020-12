AirPods Max disponibili per il ritiro presso gli Apple Store in Italia

Un giorno dopo il loro lancio ufficiale, le prime cuffie a marchio Apple AirPods Max sono ora disponibili in Apple Store per il ritiro in giornata, anche in Italia, oltre a diversi paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Regno Unito.

‌AirPods Max‌ è attualmente disponibile per il ritiro in alcuni negozi in grigio siderale e argento, mentre altri colori rimangono in gran parte non disponibili, con alcune eccezioni, che variano da negozio a negozio. Le opzioni di ritiro sono disponibili oggi o domani nella maggior parte dei principali negozi Apple Store.

Per chi fosse interessato, molti negozi hanno disponibile anche il cavo audio da Lightning a 3,5 mm, che è opzionale, e adesso in stock nelle colorazioni bianco e nero.

Per avviare il processo di ritiro è sufficiente acquistare dal sito ufficiale e aggiungere AirPods Max al carrello, selezionando l’opzione di ritiro durante il checkout. Da qui si potrà selezionare la data di ritiro, indicando anche il CAP di residenza per individuare il negozio Apple Store più vicino.

Cambiano letteralmente, dunque, le disponibilità delle nuove cuffie over the ear di Apple, che solo 24 ore fa risultavano invece non disponibili per l’acquisto e il ritiro. Per chi desidera acquistare ora le cuffie di fascia alta di Apple con consegna a casa, il sistema di prenotazione Apple indica una attesa di 12-14 settimane, con spedizioni attesa solo nel mese di marzo 2021, questo per tutte le cinque colorazioni disponibili: grigio siderale, argento, verde, celeste e rosa.