Per AirPods terza generazione trapelano prezzo e finestra di lancio

Le anticipazioni sui nuovi auricolari wireless di Apple circolano fin dal mese di febbraio: ora una nuova indiscrezione indica che AirPods di terza generazione saranno commercializzati da Apple a un prezzo di circa 200 dollari entro la prima metà del 2021.

Risultano ulteriormente confermati tutti gli indizi e i dettagli emersi finora: avranno un design simile agli Airpods Pro, quindi con stelo più corto, ma saranno sprovvisti della tecnologia di cancellazione del rumore, una soluzione che permetterà di contenere i costi di produzione e anche il prezzo di vendita.

Per la prima volta viene indicato anche il posizionamento di mercato: stando a quanto riporta The Elec gli Airpods Pro terza generazione avranno un prezzo di circa il 20% inferiore rispetto agli Airpods Pro. Come sempre si fa riferimento ai prezzi in dollari per gli Stati Uniti, dove gli il modello Pro è attualmente proposto a 249 dollari, risultando così in un prezzo indicativo di circa 200 dollari atteso per il nuovo modello.

Questo posizionamento risulta identico ai 199 dollari richiesti per gli AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica wireless inclusa. Per questa ragione è presumibile che Cupertino sostituisca il modello attuale con gli AirPods terza generazione non appena saranno introdotti. Ma occorre anche tenere presente che Apple potrebbe mantenere a listino il modello attuale proponendolo a un prezzo inferiore, oppure introdurre anche una nuova versione di Airpods Pro.

Confermate anche le tempistiche di lancio: come Ming Chi Kuo aveva già indicato in un suo report in aprile, il lancio è indicato anche nell’ultima anticipazione entro la prima metà del prossimo anno. Kuo ha rivelato che Apple impiegherà una componente simile System in Package, siglata SiP, già impiegata negli Airpods Pro, riducendo costo di produzione e ingombri interni che potrebbe impiegare per incrementare l’autonomia.

Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple: la prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2. Infine la recensione di AirPods Pro è disponibile da questo collegamento.

