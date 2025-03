Tesla Autopilot, un video mostra i limiti della guida autonoma di Musk

Pubblicità

Da anni Elon Musk promette la guida autonoma basata solo su telecamere e AI, ma in un confronto video Tesla Autopilot mostra limiti evidenti, investendo in due test il pupazzo di un bambino e in un terzo test scontrandosi con una finta strada disegnata su un pannello, prove invece superate senza problemi da un’auto dotata di sensore LiDAR.

Il confronto è stato effettuato dallo youtuber Mark Rober effettuando sei test tra una Tesla Model Y e un’auto dotata di sensore LiDAR costruito da Luminar. Riportiamo il video e due schermate in questo articolo: il confronto tra i due sistemi di guida inizia a circa 8 minuti.

Nessun problema per i primi due test in cui un pupazzo di un bambino è posizionato nella carreggiata oppure in movimnto attraversa la strada, entrambi superati senza problemi da entrambe le auto.

I limiti della guida autonoma Tesla basata esclusivamente sulla visione delle telecamere diventano evidenti quando nebbia fitta e pioggia intensa impediscono di vedere il pupazzo del bambino, che Tesla distrugge in entrambe le prove. L’altro veicolo dotato di LiDAR invece è in grado di rilevare gli oggetti nonostante nebbia e pioggia intensi, bloccando l’auto senza investire il pupazzo.

Tesla supera la prova della luce accecante frontale: anche se il guidatore non era in grado di vedere il pupazzo del bambino, sia la Tesla che l’audo con LiDAR si sono fermate evitando lo scontro.

L’ultimo scenario di test non è realistico perché consiste in un panello largo come l’intera strada su cui è disegnata una strada finta. Il trucco della strada disegnata richiama alla memoria i cartoon di Willy il Coyote, ma evidenzia che le telecamere e la visione AI per quanto buoni, non possono (almeno per ora) riconoscere il trucco come invece avviene senza problemi per l’auto dotata di LiDAR.

Anche tralasciando l’ultimo test alla Willy il Coyote, rimane la questione di due pupazzi investiti con nebbia e acqua a livelli estremi. Anche queste sono due situazioni in cui Tesla FSD attuale con supervisione non può essere utilizzato, infatti nei test viene impiegato Autopilot. Ma solleva nuovi dubbi sul raggiungimento della guida autonoma completa da parte di Tesla, per alcuni impossibile senza un radar o un LiDAR.

