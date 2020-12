Per spedire in tempo i regali di Natale con Amazon, oggi è l’ultimo giorno utile

Oggi, lunedì 21 dicembre 2020, è l’ultimo giorno utile per consegnare entro il 24 dicembre i regali di Natale acquistati su Amazon. Superata la mezzanotte, in qualche raro caso gli ordini effettuati potrebbero comunque essere consegnati per Natale, ma Amazon non lo garantisce più per nessun ordine, perciò c’è il rischio concreto che siano poi recapitati in ritardo.

Per non fare brutte figure dovrete allo spremervi le meningi adesso, pensare a tutti i regali che mancano e completare l’ordine entro le 23:59 di oggi. Prima di confermare l’acquisto controllate sempre la data di consegna e, in fase preliminare, che sia riportata la dicitura “Consegna prima di Natale” al di sopra del pulsante “Aggiungi al carrello”, perché già adesso non tutti i prodotti sono disponibili per la consegna entro il 24 dicembre.

Di seguito vi segnaliamo un elenco di prodotti particolarmente interessanti per il nostro pubblico e che, nel momento in cui scriviamo, sono elencati come consegna per Natale. Verificate comunque prima di completare l’acquisto perché nel giro di pochi minuti questa condizione potrebbe variare.

Baseus Caricatore USB C,Alimentatore USB C 65W GaN Tech,Caricatore USB da Muro Multiplo Compatibile con iPhone 12 PRO,iPad PRO,iPad Air 4,MacBook Air,Surface,Laptop USBC,Samsung,Huawei,Pixel(Bianco) In offerta a 26,72 € – invece di 36,99 €

sconto 28% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C,Alimentatore USB C 65W GaN Tech,Caricatore USB da Muro Multiplo Compatibile con iPhone 12 Pro Max,iPad Pro,iPad air 4,MacBook Air,Surface,laptop USBC,Samsung,Huawei,Pixel(Nero) In offerta a 26,72 € – invece di 36,99 €

sconto 28% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa – 2 videocamere In offerta a 55,98 € – invece di 74,99 €

sconto 25% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

HONOR Watch ES – Fitness Smartwatch, 1,64 Pollici AMOLED Display con 95 Allenamento modalità, 5ATM, Fitness Tracker Orologio per Andriod iOS (Meteoriti Nero) In offerta a 75,64 € – invece di 89,00 €

sconto 15% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Fossil Smartwatch Gen 5 da Uomo Touchscreen con Altoparlante, Frequenza Cardiaca, GPS, NFC e Notifiche per Smartphone In offerta a 179,00 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Ceramic White In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Wireless Bluetooth, con Controllo Vocale Alexa, Argento In offerta a 259,99 € – invece di 399,95 €

sconto 35% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (64GB) – viola In offerta a 629,00 € – invece di 719,00 €

sconto 13% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (64GB) – verde In offerta a 629,00 € – invece di 719,00 €

sconto 13% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (64GB) – nero In offerta a 629,00 € – invece di 719,00 €

sconto 13% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Motorola Moto G8, Tripla Fotocamera 16 MP, Processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 665, Batteria 4000 mAh, Display MaxVision HD+ 6.4″, Dual SIM, 4/64GB Espandibile, Android 10, White In offerta a 139,90 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino al 21 dicembre

Click qui per approfondire

Per gli eterni indecisi e i ritardatari cronici ricordiamo che ci sono sempre i buoni acquisto che risolvono entrambi i problemi e, nel caso si scelga l’opzione digitale, si può perfino inviare all’ultimo minuto.