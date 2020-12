Le auto Apple con LiDAR mappano diversi paesi, Italia inclusa

Le auto Apple dotate di sensori LiDAR stanno mappando alcune regioni in Israele, Nuova Zelanda e Singapore, mentre in Italia proseguono le operazioni di perlustrazione degli incaricati Apple muniti di speciali zaini contenenti LiDAR e altri sensori nelle località non accessibili in auto.

Gli sviluppi e le operazioni in corso per aggiornare e migliorare la piattaforma cartografica Apple Mappe sono indicati nel sito web dedicato di Cupertino, dove sono riportati tutti gli spostamenti che vengono effettuati periodicamente nei 21 paesei nei quali sono disponibili maggiori funzioni correlate al proprio servizio di mappatura.

Dal pannello in questione, selezionando uno di questi tre paesi infatti alla voce “Tipo” è elencato “Veicolo” anziché “Pedone”, il che significa che Apple sta utilizzando le automobili dotate di scanner LiDAR per effettuare un rilievo tridimensionale dell’area circostante in cui transitano.

Dello scanner LiDAR abbiamo parlato diverse volte tra le nostre pagine: tutto è cominciato qualche anno fa, quando è approdato sugli iPad Pro mentre da quest’anno è presente anche nella serie 12 di iPhone. Acronimo dall’inglese Laser Imaging Detection and Ranging, è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser, ma è anche in grado di determinare la concentrazione di elementi chimici nell’atmosfera e nell’acqua, motivo per cui è particolarmente utilizzato anche in ambito militare, sebbene al momento le sue applicazioni siano segrete.

Nei dispositivi Apple questo sistema apre un ventaglio di opportunità all’interno delle applicazioni di Realtà Aumentata, con cui cioè si sovrappongono immagini digitali all’interno dell’ambiente reale inquadrato attraverso le fotocamere. Una delle più interessanti è quella data dalla modalità Panoramica (Look Around nella versione inglese, è simile allo Street View di Google), presente nell’app Mappe di Apple dallo scorso anno ed attualmente disponibile per alcune città degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, dell’Irlanda e del Giappone.

Il fatto che Apple stia effettuando rilievi del terreno in queste aree significa che in futuro questa opzione potrebbe venire estesa a nuove città. In passato Apple ha mappato alcune zone dell’Australia, del Belgio, della Francia, della Spagna, del Portogallo, dei Paesi Bassi, della Slovenia, della Croazia e dell’Italia, non solo facendo circolare i veicoli per le strade, ma anche dotando alcuni suoi dipendenti di uno speciale zaino – sul quale è montato lo scanner LiDAR – che possono così effettuare i rilievi in tutti quei percorsi che non sono facilimente accessibili da un’autovettura.

Ad esempio Apple sta sfruttando la mappatura via “Pedone” per aggiornare quasi tutte le regioni d’Italia: i rilievi sono cominciati in gran parte ad ottobre, in Lombardia già a settembre, mentre in Sicilia, in Basilicata e in Calabria sono iniziati a novembre, e termineranno gradualmente entro gennaio del prossimo anno.

Apple è costantemente al lavoro per aggiornare e migliorare Mappe: alla fine di novembre gli orari e le informazioni sui mezzi pubblici sono stati estesi a tutta l'Italia.