Elon Musk annuncia la guida autonoma completa a rate

La guida autonoma completa sarà un aggiornamento software decisamente costoso per i possessori di auto elettriche Tesla, ma con un suo post su Twitter, il genio miliardario Elon Musk ha anticipato che si potrà ottenere anche con un acquisto a rate in abbonamento.

Al momento le funzioni di guida autonoma sono già disponibili, anche se non in versione completa, per quella che Tesla indica come guida semi autonoma. Ma quando la fase di sviluppo e test sarà completata, il prezzo totale atteso è di 10.000 dollari, questo almeno secondo il listino attuale.

Naturalmente non tutti i possessori di auto Tesla saranno disposti a sborsare una somma così elevata in un’unica soluzione, sopratutto per chi ha sottoscritto un piano di pagamenti a rate o un leasing per la propria Tesla. Ed è proprio rispondendo alla domanda di un utente circa la possibilità di poter avere la guida autonoma completa a rate che Elon Musk anticipa la novità in arrivo «Assolutamente. Rilasceremo l’abbonamento FSD all’inizio del prossimo anno», dove FSD è la sigla delle iniziali di Full Self-Driving.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Nonostante la buona notizia occorre un pizzico di cautela perché finora Elon Musk e Tesla non sono risultati molto affidabili nelle tempistiche annunciate. Sono celebri i ritardi di diversi mesi nei lanci annunciati dei vari modelli di Tesla, inoltre fino a pochi mesi fa Musk e Tesla avevano indicato l’arrivo della guida autonoma completa a rate entro il 2020, ma ora sembra chiaro che occorrerà aspettare ancora un po’ fino a una data non precisata del 2021.

