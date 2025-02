Apple Trade-In offre credito extra acquistando un Mac con la permuta

Pubblicità

Buone notizie se avete intenzione di acquistare un nuovo Mac direttamente dal sito Apple oppure presso un negozio Apple Store: la Mela ha leggermente aumentato i valori offerti per la permuta; si tratta di poche decine di euro (dai 10€ ai 50€ in più rispetto a prima) ma sempre meglio di niente.

Apple riferisce che acquistando un nuovo Mac è possibile ricevere da € 115 a € 1.200 di credito con la permuta (il valore di permuta dipende dalle condizioni, dall’anno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo idoneo che si restituisce) e che fino al 2 aprile 2025, è possibile ricevere un credito extra permutando un Mac idoneo e acquistando un nuovo dispositivo Apple idoneo.

La promozione trade-in per la permuta con Apple è utile per quanti non vogliono preoccuparsi di trovare un acquirente per il vecchio modello, e per quanti desiderano che aiuto nel trasferire i dati sulla nuova macchina.

Come accennato, è possibile procedere alla permuta online o in negozio fisico Apple Store; nel primo caso si riceve una quotazione, una mail di conferma della permuta con le istruzioni per fare il backup dei dati personali e preparare il dispositivo e le indicazioni su come spedire il dispositivo usando un kit che verrà inviato a casa;

Invece per la permuta nel negozio basta seguire alcuni semplici passaggi per fare il backup dei proprio dati e preparare il dispositivo, e uno Specialista Apple verificherà lo stato del dispositivo indicando l’eventuale valore (o la possibilità di riciclarlo).

Ricordiamo che è possibile ricevere un credito per un nuovo acquisto o permuta in cambio di una Apple Gift Card. Nel caso di Mac spediti per la verifica, Apple riferisce che bisogna fare avere il vecchio dispositivo entro 14 giorni da quando si riceve il nuovo e che le condizioni devono corrispondere a quanto descritto.

