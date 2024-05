MagGo Anker, caricabatterie wireless ad alta velocità a solo 25,99 euro

Finalmente possiamo usare la funzione di ricarica veloce tipica di Magsafe ad un prezzo davvero appetibile: solo 25,99€. Questo avviene grazie allo sconto su Anker MagGo, un caricabatterie wirless compatibile con la tecnologia Qi2 che pareggia le prestazioni di Magsafe, senza essere Magsafe, e fornisce elevata potenza di ricarica anche agli iPhone oltre che a tutti i cellulari Android compatibili con essa.

MagGo, per inquadrare la questione, funziona esattamente come un Magsafe originale: si applica magneticamente e ricarica a 15W, quando la maggior parte dei caricabatterie carica a 10W e addirittura nel caso degli iPhone a solo 7,5W

Il segreto è appunto la tecnologia Qi2 approvata solo nello scorso autunno e di cui oggi si cominciano a vedere i primi accessori tra i quali il MagGo è uno dei primissimi.

Qi2 succede a Qi originale ed è stata costruita anche con il contributo di Apple che ha concesso in licenza alcuni elementi che servono per l’allineamento magnetico del caricatore. Il resto lo fa il sistema che proprio grazie alla corrispondenza perfetta delle spire di ricarica, consente di ottimizzare sempre al massimo il trasferimento di energia e nel contempo dare fino a 15W in maniera standardizzata a tutti i dispositivi compatibili.

Sul mercato ce ne sono tantissimi con sistema operativo Android ma anche gli iPhone dall’iPhone 12 fino agli ultimi iPhone 15 sono compatibili con Qi2 grazie ad alcuni recenti aggiornamenti.

Da notare che potrete usarlo quasi universalmente. È infatti retrocompatibile anche con la tecnologia Qi. Tra i prodotti Apple per cui è utile ci sono, ad esempio, gli Airpods.

L’Anker MagGo è quindi perfetto per tutta un gran numero di clienti. Lo è sia per la compatibilità Qi2, sia per la qualità costruttiva (è realizzato in alluminio), sia per la lunghezza del cavo (1,5 metri). In tutto questo pareggia e per alcuni aspetti supera il MgSafe originale.

Lo segnaliamo, dunque, sia per queste ragioni di potenza, di qualità e anche che per il fatto che oggi costa circa metà prezzo rispetto al Magsafe originale. Per approfittare di questa occasione e pagarlo 25,99 € (invece che 36€) c’è un offerta del giorno.

Click qui per comprare