Philips 346P1CRH è il monitor curvo con dock USB anche per Mac

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia il lancio del monitor LCD Philips 346P1CRH da 34” (86,36 cm). Dotato di un display WQHD curvo con DisplayHDR 400, questo monitor offre elevate prestazioni visive, oltre ad una serie di comode funzionalità di connettività come la docking station USB-C integrata e lo switch KVM, unite a una vasta gamma di caratteristiche tecniche per migliorare il comfort dell’utente e garantire una giornata di lavoro più produttiva e piacevole.

In termini di connettività Philips 346P1CRH mette a disposizione praticamente tutto. Dotato di DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 e RJ45, dispone anche di una docking station USB-C integrata con erogazione di energia che permette di essere subito produttivi. Gli utenti possono collegare tutte le loro periferiche al monitor, eliminando ad esempio l’ingombro dei cavi mentre si ricarica il computer portatile grazie a un semplice connettore USB-C reversibile che consente anche di guardare video ad alta risoluzione, trasferire file a velocità superiore e altro ancora. Grazie alla tecnologia MultiView, gli utenti possono sfruttare la doppia connessione e lavorare contemporaneamente con più dispositivi, come un PC e un computer portatile, mentre uno switch KVM integrato MultiClient consente di controllare due PC separati con un singolo set-up monitor-tastiera-mouse e alternarsi tra le due macchine con la pressione di un pulsante.



Philips 346P1CRH offre agli utenti immagini CrystalClear con risoluzione QHD 3.440 x 1.440 pixel per una resa nitida e realistica. DisplayHDR 400 certificato VESA offre luminosità extra, contrasti più profondi e colori intensi per immagini che sembrano uscire dallo schermo. Gli ampi angoli di visualizzazione da 178/178 dello schermo e il formato UltraWide 21:9 lo rendono abbastanza generoso da supportare il lavoro di gruppo, nonché i confronti multi-file affiancati per i professionisti della finanza, delle banche e della grafica. Indicato anche per gli appassionati di giochi, grazie alla tecnologia Adaptive Sync che garantisce un gameplay veloce e fluido.

Questo monitor è dotato di funzioni smart per migliorare comfort e praticità. Il supporto inclinabile e regolabile in altezza garantisce permette a ogni utente di trovare una posizione di lavoro ergonomica, mentre le funzioni a supporto del comfort degli occhi con certificazione TUV riducono l’affaticamento della vista. La pratica webcam pop-up Windows HelloTMdotata di tecnologia di riconoscimento facciale offre connessioni sicure e può essere nascosta in modo discreto quando non viene utilizzata.

Anche questo monitor ha un’anima ecologica e include funzionalità di risparmio energetico come LightSensor e PowerSensor che aiutano a far risparmiare all’utente fino al 70% dei costi energetici. Soddisfa inoltre gli standard EnergyStar 8.0, EPEAT e RoHS, infatti è privo di sostanze nocive, come mercurio e piombo, e utilizza solo materiale riciclato al 100% per l’imballaggio.

Il monitor Philips 346P1CRH sarà disponibile a partire da marzo al prezzo consigliato di 589 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di hardware e periferiche sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Philips sono disponibili a partire da questa pagina.