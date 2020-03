iOS 14 conferma iPhone 9, iPad Pro con tripla fotocamera, novità per Apple TV e AirTag

Negli ultimi giorni sono emerse numerose anticipazioni su nuovi dispositivi e prodotti Apple in arrivo nelle prossime settimane e mesi, tutti scoperti grazie a riferimenti individuati all’interno del codice di una versione preliminare di iOS: ora sempre da iOS 14 spuntano numerose conferme per iPad Pro con tripla fotocamera, sul nuovo iPhone 9 economico, ma anche alcuni dettagli inediti su una nuova versione di Apple TV e sui piccoli dispositivi di localizzazione per il momenti indicati con il nome di AirTag.

La conferma più importante è proprio quella che in iOS 14 conferma l’esistenza di nuovi iPad Pro non ancora presentati dalla multinazionale di Cupertino dotati sia di tripla fotocamera che di un nuovo sensore di profondità. Questa caratteristica è stata già anticipata da mesi in numerosi report e indiscrezioni: finora tutti i tablet di Apple hanno messo a disposizione una singola fotocamera posteriore. Si tratta così di un upgrade importante che porta suoi prossimi iPad Pro lo stesso comparto fotocamere degli iPhone 11 Pro e Pro Max, con l’aggiunta del sensore di profondità per nuovi effetti fotografici e per la realtà aumentata.

Altri indizi sempre in iOS 14 indicano che Apple sta lavorando per introdurre nuove funzioni che permetteranno agli utenti di scoprire particolari e dettagli di ciò che li circonda tramite impiego di funzioni in realtà aumentata. Confermato anche iPhone 9 economico, da alcuni indicato anche come iPhone SE 2. Il codice punta al supporto di Touch ID, quindi niente Face ID come previsto per contenute costi di produzione e prezzo, oltre che per Express Transit. Prima dell’emergenza Coronavirus iPhone 9 era indicato per marzo, ma effetti e conseguenze dell’epidemia potrebbero costringere Apple a posticiparlo in aprile.

Negli scorsi mesi sono già emersi lavori in corso a Cupertino su una nuova versione di Apple TV con processore più recente e potente. Ora in iOS 14, come segnala 9to5Mac, sono stati individuati indizi che fanno riferimento anche a un nuovo telecomando Siri Remote. Nelle scorse ore si è anche scoperto che Apple sta lavorando a una nuova app per allentamenti e salute per Apple TV con demo di esercizi, il tutto sincronizzato con Apple Watch e anche con Apple Music.

Infine sempre nel codice sono stati scoperti indizi sui dispositivi di localizzazione su cui Apple sta lavorando da tempo, finora indicati con il nome non ufficiale di AirTag. Con iOS 14 l’utente potrà effettuare attivazione e configurazione in blocco di più tag in contemporanea: ognuno di questi dispositivi funzionerà grazie a una batteria sostituibile che l’utente potrà effettuare da solo senza dover ricorrere all’assistenza.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad Pro e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.