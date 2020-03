Apple riduce orari e aperture degli Apple Store in Italia per coronavirus

Come successo nelle scorse settimane in Cina e più recentemente anche nel nostro Paese per il punto vendita Apple Oriocenter, ora Apple estende orari ridotti e chiusure per altri Apple Store in Italia per coronavirus. Le nuove disposizioni, in linea con le disposizioni del governo contro l’epidemia in corso, entrano in vigore da martedì 10 marzo e interessano per lo più i negozi della catena Apple Retail collocati all’interno dei centri commerciali e nel Nord Italia ma non solo

Le aperture con orario ridotto ora sono estese non più solamente a Bergamo Oriocenter ma anche per i punti vendita di Milano, Firenze e Venezia. Estese anche le chiusure nel weekend, come impongono le direttive del governo per la chiusura di tutti i negozi presso i centri commerciali. Oltre a Bergamo chiuderanno sabato 14 e domenica 15 marzo anche Apple Le befane, Apple Carosello, Apple Fiordaliso, Apple il Leone e Apple Nave de Vero.

Per il momento non subiscono cambiamenti invece orari e aperture degli Apple Store Centro Sicilia, Euroma2, Firenze Piazza delle Repubblica, Le Gru, Piazza Liberty a Milano, Bologna Via Rizzoli, Porta di Roma, RomaEst e Via Roma. Ricordiamo che già la scorsa settimana la multinazionale di Cupertino ha sospeso tutti i corsi e le sessioni gratuite Today at Apple in Italia, sempre in ottemperanza delle direttive governative che vietano assembramenti di persone per contrastare la diffusione di coronavirus.

Sempre per l’emergenza coronavirus Apple ha modificato spazi ed eventi nei propri negozi, adottando misure preventive, oltre che di pulizia e igiene supplementari, inclusa la disinfezione dei prodotti esposti, installando postazioni per la disinfezione della mani degli avventori e altro ancora. Alcuni consigli su come rivolgersi agli Apple Store per assitenza nei giorni del coronavirus in questo articolo.

