Philips Hue per esterni, svelata la nuova gamma di lampade smart

Presentata la nuova gamma Philips Hue per esterni: il costruttore ha svelato diversi modelli di lampade Smart che permettono di creare l’atmosfera desiderata in giardino, sul terrazzo e in generale negli ambienti all’aperto senza bisogno di cablaggio.

I nuovi modelli Philips Hue per esterni annunciati nelle scorse ore sono raccolti in quattro diverse categorie denominate Appear, Daylo, Lily e Resonate: di seguito vi mostriamo una panoramica di ciascuna novità con relativo collegamento per l’acquisto e prezzo al pubblico. Per funzionare, hanno bisogno tutte del bridge Philips Hue da acquistare a parte.

Faretti: Lily e Lily XL

Al prezzo di 129,90 euro (da questa pagina di Amazon) c’è il kit base col faretto Lily: di colore nero, è di classe energetica A, consuma solo 8W e come tutti gli altri di cui vi parleremo di qui in avanti è impermeabile (in questo caso, IP65). Si installa a parete oppure in giardino tramite l’apposito accessorio per fissarlo saldamente sul terreno: oltre a creare una luce di qualsiasi colore è possibile passare dalla luce naturale fredda a quella bianca calda, nello specifico passando da 2700K a 6500K ed adattando così l’illuminazione in base al contesto del momento. L’azienda assicura 25.000 ore di vita minima.

I singoli faretti aggiuntivi (senza quindi il kit base) costano 89,90 euro mentre il pacco da 3 faretti Lily costa 299,90 euro.

In aggiunta a questa serie c’è poi Lily XL che, come suggerisce il nome stesso, usa lo stesso stile ma in versione extra-large. La luce è più ampia e potente (15W di consumo, equivalente 80W) e c’è una copertura superiore per ridurre il riflesso. Costa 139,90 euro sul sito del costruttore 139,90 euro: nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile su Amazon ma probabilmente lo sarà a breve.

Lampade da parete: Turaco, Lucca, Impress, Discover, Econic, Appear, Resonate, Daylo

Per quanto riguarda invece le nuove lampade Philips Hue per esterni da parete, tra le novità troviamo Turaco: costa 69,90 euro, è certificata IP44 ed è di classe energetica A+. Dalla forma rettangolare, utilizza una lampadina con attacco E27 di colore bianco (inclusa in confezione) con potenza 9,5 W. La scocca esterna è in alluminio color antracite.

La lampada Impress, in vendita a 119,90 euro, per design è simile alla Turaco, ma dentro anziché la lampadina sostituibile c’è un LED da 1200 lumen di classe energetica A. Il consumo è di 16W ma anziché la sola luce bianca qui ci sono i 16 milioni di colori come nella lampada Lily.

Per gli utenti che apprezzano uno stile più originale è disponibole anche il modello Econic che differisce soltanto per la forma della lampada inglobata della struttura, quadrata anziché rettangolare, ed è da 1.150 lumen. Costa 139,90 euro a partire da questa pagina di Amazon.

Con Lucca, proposta al prezzo di 69,90 euro come Turaco, l’estetica invece è completamente diversa: crea infatti tre anelli di luce incorniciati dalla stessa placca in alluminio color antracite che abbiamo già visto negli altri modelli. E’ IP44 come le altre di questa serie, è di classe energetica A+ e consuma 9,5 W perché usa anch’essa una lampadina Hue bianca calda, 2700K, con attacco E27 (inclusa in dotazione).

Passiamo ora a uno stile più classico: per gli amanti delle lanterne ci sono, sempre sotto il modello Econic, due soluzioni diverse soltanto nell’estetica. Entrambe da fissare a parete, costano 139,90 euro: una “cade” dall’alto, l’altra si erge da un piccolo piedistallo. Per il resto infatti sono identiche nelle specifiche: luce da 16 milioni di colori, consumo 15W, 1.150 lumen.

Al prezzo di 149,90 euro c’è invece Discover, un proiettore da parete con LED integrato, classe energetica A, 2.300 lumen, IP44 e 15W di consumo.

Cambiamo completamente stile con Appear, una lampada cilindrica che al prezzo di 139,90 euro (in arrivo su Amazon) proietta la luce alle due estremità: ottima soprattutto ai lati delle porte, è IP44, consuma solo 8W ed offre una illuminazione pari a 1.200 lumen.

Se lo stile di illuminazione vi piace ma non vi convince il design della lampada, allora sotto il nome di Resonate trovate due alternative a forma di parallelepipedo. Le specifiche sono identiche a quelle della Appear, mentre tra i due modelli Resonate cambia solo l’estetica della scocca esterna: quella in alluminio color antracite sono proposte a 129,90 euro mentre con dieci euro in più potete comprare la versione in acciaio inossidabile. Entrambe arriveranno presto su Amazon.

Chiudiamo la serie di novità Philips Hue per esterni con Daylo: a 114,90 euro e 119,90 euro (anche qui la differenza tra le due è nella scocca esterna, alluminio color antracite la prima e acciaio inox la seconda) comprate una lampada dalla forma circolare che si fissa alla parete per creare un punto luce d’effetto. Consumo 15W, 1.050 lumen, è IP44 e mette a disposizione 16 milioni di colori.

Bonus: striscia LED

Non è una novità di oggi ma è una soluzione alternativa di Philips Hue: una striscia LED lunga 2 metri (89,90 euro) oppure 5 metri (154,90 euro) per incorniciare soffitti, viottoli e giardini con tutti i vantaggi della tecnologia Smart.

