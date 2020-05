Realme 6 Pro e X50 Pro 5G ufficiali in Italia, disponibili a partire da oggi a 329 euro su Amazon

Realme presenta oggi in Italia Realme 6 Pro e X50 Pro 5G, già noti al mercato cinese, ma adesso con una data di vendita su Amazon. Da oggi sarà già possibile acquistare Realme 6 Pro, disponibile in catalogo a 329,99 euro, nella versione 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. Dal 18 maggio, invece, sarà possibile acquistare sempre su Amazon X50 Pro 5G, a partire da 599 euro.

RealMe 6 Pro rappresenta la scelta medio gamma della società, che pero non rinuncia a caratteristiche di prim’ordine, che fanno risaltare il dispositivo, anche per il prezzo aggressivo. Il display IPS LCD propone una diagonale di 6,6 pollici con risoluzione di FHD+ e una densità di pixel di 398 ppi.

Fotocamera selfie con foro sul display d 16 MP, mentre sul retro troviamo una configurazione con camera da 64 megapixel con flash Singolo e possibilità di registrazione video 4K.

Il dispositivo offre vano dual SIM, supporta le reti LTE, la banda a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1.Dispone ovviamente di GPS, supporto radio FM ed è presente il chip NFC.

Al suo interno è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 720G, affiancato da una GPU Adreno 618. La versione su Amazon propone 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. La batteria è 4300 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

Su Amazon è già disponibile a 329,99 euro e si acquista direttamente da qui.

Realme X50 Pro 5G

Sarà disponibile dal 18 maggio prossimo su Amazon, a partire da 599 euro. Si tratta del secondo smartphone 5G della società, il primo se si considerano soltanto i confini europei. Si tratta del dispositivo di punta del brand, che offre al momento uno dei migliori rapporto qualità prezzo.

Realme X50 Pro 5G è equipaggiato con Snapdragon 865 5G e in grado di supportare la tecnologia Dual-Mode 5G. Lato multimediale propone una quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP, fotocamera dual selfie In-Display ultra-grandangolare da 32 MP, display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento da 90Hz e ricarica SuperDart da 65W.

Monta un display Samsung Super AMOLED da 6,44 pollici, con refresh a 90Hz, con rapporto di forma 20:9 e un rapporto schermo-corpo fino al 92%. Supporta HDR10+, la gamma cromatica DCI-P3 al 100% e display sunlight, raggiungendo una luminosità massima di 1000nits e un rapporto di contrasto di picco da 2000000: 1. Il nuovissimo materiale luminescente E3 riduce la luce blu del 37,5% e il consumo energetico del 5%.

Grande passo in avanti rispetto alla versione non Pro è anche il sensore delle impronte digitali sotto schermo, che secondo il produttore è in grado di sbloccare il dispositivo in appena 0,27 secondi. La presentazione odierna è durata meno di 25 minuti, mentre in passato Realme aveva dettagliato il funzionamento del supporto al 5G.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, X50 Pro 5G è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865 5G con GPU Adreno 650, monta DRAM LPDDR5, con velocità aumentata del 29% e fa uso di memorie UFS 3.0 + Turbo Write + HPB ha aumentato la velocità dell’80% riducendo il consumo energetico del 20%. realme X50 Pro 5G è un vero smartphone di punta 5G ad alte prestazioni e offre tre varianti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.

Quanto all’autonomia, il terminale si affida ad una batteria da 4200 mAh, senza supporto alla ricarica wireless, ma dotato di ricarica da 65W, in grado di ricaricare da 0 a 100 in 35 minuti.

Quanto al versante multimediale, l’obiettivo principale della fotocamera Hawk Eye da 64 MP sul retro ha un’apertura f/1.8 che cattura un mondo estremamente limpido e può sfruttare la tecnologia Tetracell 4 in 1 per combinare quattro pixel adiacenti in uno singolo ultra-grande da 1,6 μm, insieme al nuovissimo aggiornamento Nightscape 3.0 con supporto modalità tripod. Allo stesso tempo, quando viene attivata la modalità “Ultra Nightscape”, gli utenti possono scattare foto meravigliose anche con 1Lux di luminosità. L’obiettivo ultra-grandangolare / ultra-macro da 8 MP ha pixel ultra-grandi da 1,4 μm; l’obiettivo anti-distorsione a 119° ultra-grandangolare cattura facilmente una magnifica vista e l’obiettivo super-macro da 3 cm offre immagini straordinarie a distanza ravvicinata. L’obiettivo con zoom 12MP può consentire uno zoom ibrido massimo di 20x. Il sistema di filtro colore cattura luci e ombre che migliorano gli effetti dei ritratti mostrando una gamma più vibrante di trame.

Le configurazioni disponibili sono 3 e i prezzi partono da 599,90 euro per la versione 8 GB + 128 GB, mentre con 100 euro in più si otterrà la 8+256 e a 749,90 euro la variante 12+256GB. Le vendite su Amazon partiranno il 18 maggio prossimo.