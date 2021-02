Philips PH805, cuffie wireless Premium al minimo storico: 97,99 euro

Cuffie wireless Premium senza prezzo Premium. E’ quel che si potrebbe dire dell’offerta del giorno attiva sulle Philips PH805, in vendita su Amazon a 97,99 euro spedizione inclusa. E’ il prezzo più basso mai registrato per un paio di ottime cuffie senza fili che, nelle migliori delle offerte, non sono mai scese sotto i 117 euro.

Ci troviamo quindi di fronte ad un’affare irrinunciabile per chi vuole mettersi in testa un paio di cuffie di tipo over-ear di alta qualità ad un prezzo difficilmente raggiungibile in futuro. Parliamo di cuffie dotate innanzitutto della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, con il semplice tocco di un pulsante, permette di isolarsi dai rumori esterni, sia che si tratti di un treno o del brusio in ufficio.

Se si sta passeggiando per le strade, permettono di ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i rumori circostanti grazie alla modalità di avviso, che si attiva semplicemente appoggiando la mano sopra il padiglione destro. Tra i gesti touch troviamo anche quelli che permettono di regolare il livello del volume facendo scorrere il dito verso l’alto o verso il basso sul pannello di controllo tattile presente sull’alloggiamento delle cuffie.

Le cuffie Philips PH805 montano driver da 40mm e suonano ininterrottamente per 25 ore che salgono a 30 ore se la modalità ANC è spenta e grazie al supporto alla ricarica rapida, con 15 minuti di ricarica si hanno almeno 6 ore di autonomia. Si collegano ai dispositivi tramite tecnologia Bluetooth 5.0, supportano gli assistenti vocali con i quali è possibile interagire grazie ai microfoni incorporati, utilizzabili anche per gestire le telefonate.

Chi le ha provate ne elogia soprattutto la qualità costruttiva, la resa sonora e il design minimalista, oltre alle generose imbottiture in memory foam che promettono un alto livello di comfort.

Compatte e ripiegabili, sono vendute insieme ad una solida custodia per il trasporto. Il prezzo di vendita è di 145 euro e, come dicevamo, è la prima volta che vengono scontate di oltre il 30%: con l’offerta del giorno attualmente attiva su Amazon risparmiate ben 47 euro, pagandole soltanto 97,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.