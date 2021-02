Iliad riduce le tariffe roaming e aumenta i GB in Europa

Le rimodulazioni iliad sono diverse perché invece di aumentare i costi per gli utenti, l’operatore aumenta i GB a disposizione per navigare in rete e per il traffico dati in roaming in Unione Europea e, allo stesso tempo, riduce i costi per il traffico dati extra soglia.

In questi giorni l’operatore sta informando i propri abbonati dei cambiamenti in corso tramite messaggi email, presumibilmente inviati nei giorni precedenti il rinnovo dell’offerta sottoscritta. Con il primo gennaio 2021 la normativa europea aumenta i limiti di GB utilizzabili in roaming in Unione Europea, in ogni caso con iliad la sorpresa è doppia perché l’operatore mette a disposizione più GB del minimo legale, questo sia con la precedente normativa che con quella nuova entrata in vigore quest’anno.

Non solo: mentre la maggior parte degli operatori conta i GB disponibili per il consumo in roaming in Europa scalandoli dal totale dei GB mensili del proprio contratto, con iliad i GB di traffico dati in roaming sono a parte e non riducono il totale dei GB della propria offerta. In pratica il totale dei GB disponibili ogni mese è uguale alla somma dei GB consumabili in Italia a cui si vanno a sommare anche i GB del traffico dati in roaming in UE.

In questo articolo riportiamo la tabella delle varie offerte iliad, incluse quelle datate e non più proposte dall’operatore, ognuna affiancata dal totale dei GB minimi garantiti per legge nel 2020, pubblicata da UniversoFree. Le ultime due colonne invece mostrano la quantità di GB per il traffico dati in roaming in Unione Europea, con i limiti per il 2020 e quelli nuovi con più GB per il 2021. In entrambi i casi l’offerta di iliad supera i minimi legali.

Ma c’è una ulteriore sorpresa: anche se Il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea, iliad continua a includere il traffico dati in quello disponibile per il roaming in Europa. Ricordiamo che cambiare operatore e passare a iliad non è mai stato così facile: ora le SIM iliad si possono comprare anche in negozi e supermercati.

