Una marea di nuovi prodotti Philips Hue a IFA 2019 con Bluetooth e Zigbee per la massima compatibilità domotica

Alcuni li abbiamo visti in anteprima in un evento per la stampa, di altri vi abbiamo anticipato le caratteristiche nei giorni scorsi. Ecco la lista completa dei nuovi prodotti Philips Hue che sono stati appena lanciati ad IFA 2019. Il tratto comune dei nuovi prodotti e di quelli aggiornati è la presenza contemporanea della connettività Bluetooth e di quella Zigbee.

Bluetooth permette il controllo diretto con una singola lampada o lampadina stanza per stanza mentre chi vuole una instalazione domotica più potente e versatile può usare Zigbee con l’hub dedicato Hue.

Philips Hue Filament: la lampadina intelligente,

Philips Hue Filament è la soluzione per chi vuole arredare la casa con un stile più propriamente vintage.

Combina la praticità dell’illuminazione intelligente con un design che ricorda le tradizionali lampadine a incandescenza nel famoso “stile Edison”. La calda luce bianca della collezione (2100 K, 550 lumen) e il dimmer wireless che non necessita d’installazione creano un ambiente caldo e caccolgiente.

Utilizzate in un apparecchio a parete, sospese al soffitto o semplicemente posizionate all’interno della lampada preferita con o senza paralume possono essere utilizzate singolarmente o collegate insieme con due opzioni: con l’app Bluetooth Hue di Philips o con un dispositivo vocale compatibile, oppure, associarla al bridge Philips Hue basato sulla tecnologia Zigbee per il massimo controllo e per godere di funzionalità intelligenti aggiuntive.

Il Bridge, infatti, fornisce l’accesso all’intero ecosistema Philips Hue, incluso il controllo delle luci interne ed esterne alla casa, nonché la compatibilità con app di terze parti e sistemi come Homekit, Amazon Alexa o Assistente Google.

La lampada intelligente portatile Hue Go: porta la luce intelligente e il suo controllo ovunque

Philips Hue Go è una lampada smart portatile che offre una luce colorata, dando così la possibilità di ricreare diverse scene di luce preimpostate. Philips Hue Go dispone da oggi della funzionalità Bluetooth, il che significa che è possibile controllarla attraverso l’app gratuita Hue Bluetooth o semplicemente usando la voce grazie agli assistenti vocali intelligenti. Mantenendo il suo design esclusivo, l’aggiornamento di Hue Go offre anche una durata della batteria maggiore, il che significa che ora è possibile utilizzarlo ovunque si voglia per un periodo di tempo ancora più lungo.

Interruttore Smart: dimensioni ridotte e piena funzionalità

Lo Smart Button, nonostante le dimensioni ridotte, è molto potente: con una sola pressione è possibile controllare le luci Hue oppure tenendolo premuto è possibile schiarire e attenuare la luce. Una volta collegato al bridge Philips Hue, è possibile configurarlo in modo che trasformi le luci in una tonalità bianca preimpostata con una luminosità adatta alle varie ore del giorno: al mattino, un tocco trasformerà le luci in toni freddi mentre la sera verranno attivate luce più calde. Con una parte posteriore magnetica e il suo mini-supporto adesivo, è possibile posizionarlo dove si vuole.

La presa Smart

Anche questa con Bluetooth e Zigbee per la massima versatilità va a colmare un vuoto nella gamma Hue per chi vuole controllare una lampada preesistente o un ventilatore o un accessorio qualsiasi.

Eccola nell galleria realizzata all’evento pre-IFA.

Nuovi faretti

È possibile aggiungere un tocco di eleganza contemporanea a qualsiasi stanza con i faretti Philips Hue, disponibili in lampade singole, doppie, triple o quadruple e in diversi colori. Per un look più discreto, è possibile utilizzare il faretto nella versione rotonda o quadrata. Entrambe le serie di faretti sono abilitate Bluetooth, il che rende l’impostazione della scena perfetta a portata di clic.

Faretti GU10: una nuova generazione

I nuovi GU10 con luce bianca e colorata ora anche abilitati per Bluetooth e danno alle luci da incasso un’esplosione di colori, aggiungendo stile alle stanze della casa. Questa nuova lampadina presenta delle nuove caratteristiche davvero distintive: quantità di lumen più elevata, colori più ricchi e un nuovo design che ora si adatta perfettamente alle superfici! Invece di fare affidamento su un singolo interruttore per accendere o spegnere tutti i faretti contemporaneamente, è possibile controllare queste lampadine singolarmente con l’app Hue.

Lampadine E14: con Bluetooth e Zigbee

La nuova lampadina a candela E14 nella versione bianca offre una scelta più ampia per l’illuminazione domestica. Pronte per l’uso dopo una semplice configurazione con Bluetooth o Hue Bridge, queste lampadine sono l’aggiunta perfetta alla gamma Philips Hue.

La gamma bagno Adore allargata

Philips Hue ha ampliato anche la gamma Adore, ampliando l’offerta per il bagno. Tra i nuovi prodotti sono presenti un faretto da incasso e una sottile luce a specchio orizzontale sia nella versione grande che piccola. Sono tutte dotate di un pratico interruttore dimmer per il controllo immediato. Con quattro tipologie di luce predefinite, la gamma Adore offre una luce giusta per i tuoi momenti, dal bianco freddo al caldo, per rendere le attività quotidiane più piacevoli.

I prodotti Signify saranno disponibili prossimamente anche su Amazon. Vi comunicheremo nei prossimi giorni i prezzi ufficiali.