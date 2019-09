Recensione smartwatch Lenovo E1: in prova l’ora sportiva democratica

Dopo una settimana in compagnia del nuovo Lenovo E1, siamo qui a offre impressioni più dettagliate sullo smartwatch che ha al momento il miglior rapporto prezzo/prestazioni sul mercato.

La forma non è di certo originale, ma il display è ottimo e i compromessi dati dal prezzo meno marcati di quanto ci sarebbe da aspettare: qua e la ancora qualche cosa da mettere a posto via software ma il prodotto c’è ed è una buona soluzione.

Lenovo E1, la recensione

Seconda impressione

Rispetto a quanto abbiamo scritto nelle nostre prime impressioni sul Lenovo E1 i pareri non sono cambiati, anche se ovviamente dopo una settimana di tempo alcune impressioni si sono concretizzate.

Esteticamente si tratta di uno smartwatch in lega di zinco, con display in vetro e sensore del battito cardiaco nella parte interna.

Il cinturino è in gomma morbida, forse un po’ corto per chi ha le mani generose come chi scrive ma appare comodo e con fori sufficienti a non far sudare il polso quando fa (tanto) caldo.

Smart, ma senza touch

Contrariamente a quanto sembra da una occhiata veloce, anche conoscendo i modelli concorrenti, il Lenovo E1 non è touch. Oppure si, dipende da come lo si intende.

Ci spieghiamo meglio: il display non è touch, l’unica parte touch è un piccolo pulsante a sfioro nella parte inferiore del display (lo si nota in controluce), che propende a tutta l’interazione.

Incredibile a dirsi, ma con un tocco semplice o un tocco prolungato si fa qualsiasi cosa direttamente sullo smartphone, anche se qua e la con compromessi evidenti (come per il controllo musicale).

1 di 3

Display, la grande sorpresa

La nota più lieta arriva sicuramente dal display: abbastanza grande ma molto luminoso, ben definito e sempre pronto. Incredibile a dirsi, ma il Lenovo E1 ha uno dei migliori display in circolazione, fattore migliorato dal fatto che la durata della batteria è davvero importante, dichiaratamente di dieci giorni e secondo noi anche qualche cosa di più.

Le Faces disponibili sono tre, tutte digitali, dove la prima è personalizzabile con una foto a scelta mentre le altre due sono più semplici, ma molto più leggibili.

A chi scrive sarebbe piaciuto avere una modalità a lancette (analogiche) ma magari arriverà con un update software, ma resta il fatto che il display è brillante e capace, anche se non prodigo di animazioni.

1 di 3

Smartwatch più o meno

Da un punto di vista tecnico, il Lenovo E1 non è uno smartwatch puro, perché non ha un App Store, anche se non manca il dialogo con il sistema che lo ospita.

Abbinato ad un iPhone 8 ha chiesto subito di accedere ai dati di Salute e ha anche aperto alle notifiche, tutte già attive di default (una pecca in ottimismo), specifiche per le App di messaggistica (manca però Telegram, peccato), generiche per tutte le altre. Un piccolo LED sopra il display mostra che c’è qualche notifica in attesa.

Il rilevamento del battito cardiaco non è continuo, ma solo a richiesta dell’utente, che dal display deve selezionare l’App e attendere qualche secondo: l’attività è comunque registrata dall’App.

Sono disponibili App integrate per il controllo della musica sullo smartphone e lo scatto da remoto.

Infine la sveglia silenziosa: facile da configurare, ha un feedback aptico troppo debole e che dura troppo poco (solo una decina di secondi), paragonabili ad una zanzara la mattina. Ci si accorge, ma serve di più per alzarsi.

L’App è semplice ma ha tutte le cose che servono davvero: qualche traduzione in Italiano da migliorare, qualche “Face” da inserire ma sostanzialmente nessuna vera mancanza.

1 di 6

Durante lo sport

Nonostante Lenovo E1 sia uno smartwatch pensato per l’utente di tutti i giorni, è inevitabile che non lo si pensi anche per qualche attività più intensa, come una corsa all’aperto o qualche cosa di simile.

Tra le attività disponibili direttamente dal display dell’E1 figurano infatti la corsa, la passeggiata, la partita a calcio e qualche altra attività di contorno.

Durante l’attività il display mostra i dati principali in tempo reale, registrando il tutto come memorandum nel display, recuperabile anche in un secondo momento (limitatamente all’ultima attività). Però per come l’abbiamo capita noi l’attività sportiva non passa all’App, che invece si limita a registrare le sessioni sportive gestite direttamente dall’App stessa, che a questo punto, pensiamo, rileva tutto in modo indipendente usando il giroscopio e il GPS dello smartphone.

Un limite, senza dubbio, per chi pone molta importanza su questo aspetto, ma è un limite probabilmente dato dall’economicità della proposta, più che ad un vero difetto della tecnologia in se.

1 di 3

Considerazioni

Le considerazioni finali su questo modello risentono, non potremmo fare a meno, del prezzo di vendita di 35 Euro, una cifra che è meno del 10% di un Apple Watch e il 20% di un Fitbit Versa, giusto per guardare i modelli più ambiti in commercio.

La costruzione è buona, il display eccellente, le funzioni ci sono: mancano (del tutto) le animazioni, qualche cosa qua e la da sistemare via software, qualche interazione è un po’ macchinosa, compromessi inevitabili e un limite in ottica sportiva che può interessare o meno a seconda dei gusti personali.

Il prodotto è buono, ma diventa eccellente con un occhio al prezzo: un ottimo regalo a chi non ha uno smartwatch, o a chi ne cerca uno solo per fare sport (non professionale) o anche un pensierino per se stessi, a 35 Euro è uno sfizio che vale la pena.

Pro:

• Inarrivabile rapporto prezzo/prestazioni

• Design poco originale ma elegante

• Display eccellente

• Durata della batteria molto buona

Contro:

• Ottime caratteristiche, espresse a livello base

• L’attività sportiva non è registrata

• L’interazione via touch non è fatta per chi ha fretta

Prezzo:

• 53 Euro in offerta con GearBest

Lenovo E1 è disponibile al momento nei colori nero e verde, acquistabile direttamente da questo link con GearBest al prezzo di 35 Euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.