Adobe Firefly è una AI generativa diversa da tutte le altre

Pubblicità

L’intelligenza artificiale AI generativa di Adobe Firefly vuole essere diversa: è pensata per essere al servizio della creatività umana e non un mezzo per sostituirla, è sviluppata in modo responsabile, tutelando proprietà e diritti dei creatori.

Lo sviluppatore della celebre suite di creatività digitale svela il suo approccio all’AI generativa in un post che traccia un linea di divisione tra la raccolta dati smodata di alcuni grandi nomi dell’AI, e altre pratiche ai confini della legalità, con una serie di punti fermi per una AI più responsabile.

Adobe si differenzia dall’invasione dei modelli di AI generativa dichiarando chiaramente cosa fa e cosa invece non fa.

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei punti dell’approccio Adobe all’AI:

Adobe Firefly non è addestrato con contenuti di utenti e clienti e nemmeno con contenuti presenti sul web

L’addestramento avviene solo su contenuti di cui Adobe dispone dell’autorizzazione

Adobe ricompensa ogni creator che concede i suoi contenuti per addestrare Adobe Firefly

Adobe Firefly è stato sviluppato per generare contenuti che non violano copyright o diritti di proprietà intellettuale

È progettato per un utilizzo sicuro a scopi commerciali

Adobe non rivendica diritti di proprietà sui contenuti dei suoi utenti, inclusi quelli generati con Firefly

Adobe crede e difende i diritti di proprietà intellettuale dei creatori: la società ha fondato la Content Authenticity Initiative – CAI per assicurare trasparenza nelle modalità di creazione e nella proprietà dei contenuti

Infine Adobe vieta esplicitamente a terzi di condurre addestramento sui contenuti dei suoi utenti ospitati sui server Adobe.

Sia nel sito web dedicato che come tecnologia che alimenta le funzioni di software e app Adobe, Firefly offre strumenti AI pensati per le esigenze, casi d’uso e flussi di lavoro di chi crea. Lo sviluppatore continuerà a migliorare qualità e prestazioni dei suoi software, integrando AI generativa quando può affiancare e migliorare il lavoro degli utenti.

Tutte le notizie che parlano di Adobe sono disponibili qui, invece per gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.