Pioneer DDJ-FLX4 è il controller per DJ in erba

C’è un nuovo controller per DJ in casa Pioneer: è il DDJ-FLX4, una soluzione a 2 canali progettata per i principianti che iniziano ad apprendere l’arte del DJing, beneficiando di un feeling professionale e un design del controller particolarmente intuitivo.

Questa unità eredita le caratteristiche principali e il layout del DDJ-400 – uno standard tra i controller entry-level – che facilita appunto l’apprendimento dello strumento.

I software

È possibile scegliere tra diversi software per DJ con cui mixare la musica, incluso l’utilizzo gratuito della modalità Performance di rekordbox per Mac/Windows.

Quando poi sarà rilasciato l’aggiornamento di rekordbox per iOS/Android (previsto per l’inizio del 2023), sarà possibile utilizzare il Pioneer DDJ-FLX4 con le app su smartphone e tablet. Tra i software gratuiti utilizzabili con il controller segnaliamo anche Serato DJ Lite: chi lo desidera può poi aggiornare a Serato DJ Pro acquistando una licenza o sottoscrivendo un abbonamento.

Tutte queste opzioni software permettono di riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo, così come le tracce da TIDAL, Beatport Streaming, Beatsource Streaming, eSoundCloud Go+.

Perché è facile

Sono molti i tutorial in rekordbox che guidano l’utente attraverso le funzioni di base – spiega la società – il che lo rende pienamente utilizzabile anche ai principianti assoluti. Tra le novità, le due funzioni Smart Fader, per transizioni semplici tra due tracce, e Smart CFX, che applica combinazioni di effetti alla musica con la rotazione di una sola manopola.

E’ presente poi un’uscita audio del microfono tramite USB che elimina la necessità di dispositivi esterni come un mixer o una scheda audio esterna per aggiungere la voce al mix: il suono del microfono viene così emesso dal controller insieme alla musica, in modo da poter facilmente condividere il set tramite streaming da un solo computer.

Quanto costa

Considerato il pubblico a cui è rivolto, il prezzo di Pioneer DDJ-FLX4 è particolarmente basso: viene infatti venduto per 319 € IVA compresa.