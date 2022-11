Google One VPN arriva su Mac e Windows tramite app

Dopo la disponibilità su iOS all’inizio di quest’anno, Google One VPN inizia ad essere ora disponibile anche per Mac e Windows attraverso nuove app desktop. Non ancora in Italia.

La VPN di Google One è disponibile per coloro che sono abbonati al piano “Premium” da 2 TB o superiore, che costa 9,99 euro al mese, o 99 euro all’anno. Oltre allo storage e alla VPN, l’abbonamento può essere condiviso con un massimo di cinque utenti, offre una migliore assistenza clienti e il 10% di cash back sul Google Store. L’ultimo vantaggio sono le funzionalità per Google Workspace premium, a partire da chiamate di gruppo più lunghe, livestreaming di YouTube, registrazione e cancellazione del rumore.

Le app Mac e Windows per la VPN possono essere installate direttamente dal sito web di Google One navigando su Vantaggi > sotto la voce Protezione VPN per più dispositivi > e, infine, cliccando su Scarica app. Al momento in cui scriviamo, nonostante la VPN di Google sia disponibile in Italia, le app per Mac e Windows ancora no.

Ad ogni modo, solo alcuni utenti saranno in grado di scaricare i client desktop da oggi, mentre la piena disponibilità è prevista nei prossimi giorni.

Sui dispositivi Apple, per la corretta installazione è necessario eseguire almeno macOS 11; l’app sarà compatibile sia con i processori Intel, che con Apple Silicon (serie M).

Per tutto ciò che c’è da sapere su Google One vi rimandiamo a questo articolo.

Ricordiamo che Google One raccoglie all’interno di un solo cloud tutti i dati per i diversi servizi offerti dalla società: è possibile utilizzare lo spazio cloud per qualunque servizio Google, quindi Mail, Foto, Drive e altri ancora. Come già accennato nel maggio scorso, al di là del piano gratuito da 15 GB, l’utente potrà effettuare l’aggiornamento al piano da 100 GB a 1,99 euro al mese, 200 GB 2,99 euro al mese, mentre il pianto da 2 TB, a 9,99 euro al mese.