Come sapere tutto sull’alimentatore del vostro MacBook

Come conoscere i dettagli dell’alimentatore che fornisce energia al vostro MacBook? È possibile verificare velocemente se la batteria del nostro MacBook sta caricando guardando l’icona dedicata nella barra dei menu e da qui visualizzare: la percentuale di carica della batteria, la fonte di alimentazione attuale, eventuali app che stanno usando molta energia.

Dall’icona in questione non è possibile ottenere altri dettagli ma selezionando dal menu Mela la voce “Informazioni su questo Mac” e da qui facendo click su “Resoconto di Sistema”, possiamo richiamare l’utility che consente di visualizzare numerosi dettagli sull’hardware del Mac, e da qui la sezione “Energia”. Tra le informazioni di questa sezione è possibile ottenere dettagli sul caricabatterie: indicazioni se è connesso o no, il wattaggio (W), il produttore dell’alimentatore e sapere se la macchina è in carica o no.

Nella prima schermata che vediamo qui sotto, un alimentatore USB-C da 30W sta caricando un MacBook Air e la batteria è in carica.

Nella seconda schermata, vediamo dettagli sull’alimentatore collegato a un MacBook Pro 16″ 2019:

Ricordiamo che i MacBook Pro più recenti (MacBook Pro da 14″ e 16″) supportano anche la ricarica veloce, fino al 50% in circa 30 minuti. Il MacBook Pro da 16 pollici richiede un alimentatore USB-C da 140 W e cavo da USB-C a MagSafe 3; sul MacBook Pro da 14″ è possibile effettuare una ricarica veloce con le seguenti combinazioni di fonti di alimentazione e cavi:

Alimentatore USB-C da 140 W e cavo da USB-C a MagSafe 3

Alimentatore USB-C da 96 W e cavo da USB-C a MagSafe 3

Alimentatore USB-C da 96 W e cavo di ricarica USB-C

Apple Studio Display e cavo Thunderbolt

Apple Pro Display XDR e cavo Thunderbolt 3

Display esterno con una potenza erogata di 94 W + cavo Thunderbolt 3 o cavo USB-C

