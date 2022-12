Pioneer NC-50DAB è l’Hi-Fi per musica digitale e streaming

Il design è stato creato per richiamare alla memoria i tradizionali sistemi Hi-Fi degli anni ’80, complici anche il telaio in metallo grigio, lo sportello per inserire CD, una grande manopola e pulsanti fisici, ma in realtà Pioneer NC-50DAB è un dispositivo tutto in uno di ultima generazione che permette all’utente di gestire e riprodurre qualsiasi fonte di musica, più o meno recente.

Infatti, oltre al lettore CD integrato, permette di ascoltare radio DAB, file audio in alta risoluzione, supporta alcuni dei più celebri servizi di streaming ed è anche pronto per essere collegato a un piatto per dischi in vinile. A questi si aggiungono anche le tecnologie Bluetooth, Wi-Fi, Apple AirPlay e Chromecast per riprodurre senza problemi musica senza fili da qualsiasi dispositivo.

Pioneer NC-50DAB è dotato di amplificatori di classe D e uno schermo LCD a colori da 3,5 pollici che mette a disposizione una interfaccia grafica facile da usare, oltre a visualizzare copertina e grafica dell’album o della canzone che si stanno ascoltando.

Amplificatore Direct Energy HD

Il ricevitore CD è pronto a gestire i diffusori con una riproduzione audio di qualità, ereditando il Direct Energy Design dei modelli di fascia alta Pioneer. Inoltre, tutte le sorgenti, integrate o collegate tramite uno degli ingressi digitali, sfruttano il DAC basato sul chip ESS Sabre32.

Pannello posteriore completo

Gli ingressi audio analogici (Phono/Line), l’ingresso digitale coassiale, i terminali di preout del subwoofer e i terminali dei diffusori sono placcati in oro per garantire prestazioni audiofile.

Servizi di streaming e radio via Internet

La musica preferita è disponibile grazie ai servizi di streaming come Spotify, TIDAL e Deezer. L’unità è anche preimpostata con TuneIn per per ascoltare la radio via Internet. Con oltre 100.000 stazioni radiofoniche, è possibile ascoltare trasmissioni gratuite di musica, sport, notizie e talk show da tutto il mondo.

AirPlay, Chromecast integrato e Wi-Fi integrati

Con Chromecast integrato, è possibile utilizzare il proprio dispositivo mobile per trasmettere in streaming musica, radio o podcast preferiti sul ricevitore. È possibile controllare l’audio da qualsiasi punto della casa utilizzando le app abilitate per Chromecast. È inoltre possibile riprodurre in streaming i brani della propria libreria musicale con AirPlay, oppure sfruttare le funzionalità di rete tramite Wi-Fi a doppia banda (5 GHz/2,4 GHz).

Connettività versatile

NC-50DAB di Pioneer è dotato di ingresso phono MM per i vinili, oltre a ingressi digitali ottici e coassiali per il collegamento di altre sorgenti audio. L’unità dispone anche di un amplificatore per cuffie ad alta fedeltà incorporato, per cui è possibile collegare le cuffie e godere di un suono di qualità. In più, collegando un disco fisso o unità di archiviazione esterna via USB, si può ascoltare tutta la propria libreria musicale senza usare il computer.

Riproduzione di file audio ad alta risoluzione tramite USB/rete

È possibile riprodurre fino a 11,2 MHz DSD (Direct Stream Digital) e fino a 192 kHz/24 bit per file WAV, FLAC, AIFF e Apple Lossless da dispositivi USB o via cavo o wireless. Infine, si può godere dei programmi radiofonici con un suono cristallino e privo di interferenze grazie al sintonizzatore DAB/DAB+ incorporato per sintonizzarsi automaticamente sulle stazioni disponibili.

Controllo tramite nuova app Pioneer Remote per iPhone e Android

Con l’applicazione gratuita Pioneer Remote, si può utilizzare il proprio iPad, iPhone, iPod touch o smartphone Android per gestire il lettore audio di rete o riprodurre i brani memorizzati sul proprio dispositivo. È inoltre possibile selezionare le stazioni radio Internet e riprodurre i brani da server multimediali.

Pioneer NC-50DAB, prezzo e disponibilità

Il sistema Hi-Fi tutto in uno Pioneer NC-50DAB è distribuito in Italia da Exhibo ed già disponibile al prezzo ufficiale di listino di 1.199 euro IVA inclusa.