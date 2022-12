Apple conquisterà l’India con produzione iPhone e negozi

Apple sta pianificando una consistente espansione in India sia per negozi e vendita al dettaglio che per la produzione di iPhone. L’idea è anche quella di aprire 100 nuovi negozi in franchising, oltre a triplicare i livelli della produzione di iPhone nei prossimi due anni.

Da tempo Apple considera e pianifica il trasferimento di parte della sua catena di approvvigionamento fuori dalla Cina. Mentre sarà una mossa lenta nel suo complesso, i cambiamenti potrebbero avere un grande impatto sulla capacità produttiva dell’India.

Secondo un dirigente del settore riportato dalla testata Mint, Apple mira a triplicare la sua produzione di iPhone in India nei prossimi due anni, dopo una notevole espansione delle strutture nel paese:

stanno cercando di aumentare i volumi che producono In India, può aumentare di oltre tre volte quello che mirano a fare quest’anno

Ci sono già piani in corso per aumentare la produzione in India, con il principale partner di assemblaggio Foxconn che sta facendo grandi passi. A novembre, è stato riferito che l’assemblatore mira a quadruplicare la sua forza lavoro in India entro un periodo di due anni. Foxconn sta anche aumentando la sua attività di produzione nel paese con un investimento di 500 milioni di dollari: è molto probabile che parte dell’investimento andrà a supportare la produzione legata ad Apple.

All’altra estremità della catena di approvvigionamento, Tata Group prevede di aumentare il numero di Apple Store gestiti in franchising in India, riferisce il Times of India. L’aumento di negozi fisici avverrà tramite Infiniti Retail, proprietario della catena di negozi Croma.

I piani prevedono che Infiniti Retail diventi un partner in franchising Apple e apra 100 negozi nei centri commerciali e nelle località high-street. I rivenditori autorizzati Apple avranno un’area di 45 – 55 metri quadrati ciascuno, più piccoli dei negozi Apple Premium Reseller con oltre 1.000 piedi quadrati, circa 92 metri quadrati.

Ancora, gli store più piccoli venderanno iPhone, iPad e Apple Watch, ma ci saranno alcuni negozi più grandi nel mix, che offriranno l’intero catalogo Apple. Attualmente si stima che l’India abbia circa 160 negozi Apple Premium Reseller in totale. La notizia dell’espansione arriva in un momento in cui Apple dovrebbe aprire il suo primo negozio non affiliato in India. Dopo i ritardi, Apple dovrebbe aprire il flagship store di Mumbai nel primo trimestre del 2023.